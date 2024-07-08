Поляки разрабатывают «механизм сбития российских ракет над Украиной» – Зеленский

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«Просроченный» президент Украины Зеленский и премьер-министр Польши Дональд Туск подписали договор по безопасности между Киевом и Варшавой.

Нюансы, отличающие документ от массы подписанных с другими странами, Зеленский озвучил на пресс-конференции в польской столице, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Потерявший легитимность президент назвал договор «мощным и амбициозным», который поможет противостоять «российскому злу». Он напомнил, что с начала СВО Польша передала Украине 44 пакета помощи в виде оружия и боеприпасов, и добавил, что в этом году планируется ещё несколько. Кроме того, планируется сбивать российские ракеты, летящие в сторону Западной Украины.

«Особо благодарны за договорённости о разработке механизма сбития в воздушном пространстве Украины российских ракет и дронов, выпущенных в направлении Польши. Наши команды совместно проработают, как мы можем быстро реализовать этот пункт. Второе, очерчено сотрудничество относительно боевой авиации. Мы благодарны Польше за все переданные самолёты до этого, и мы поднимали вопросы о передаче ещё самолётов с современной натовской авионикой, чтобы защитить гражданское население и сеть нашей энергетики», – вещал киевский узурпатор.

Также он объявил о наборе контрактников из граждан Украины, проживающих на территориях ЕС.

«Мы зафиксировали подготовку и формирование на территории Польши «Украинского легиона», нового добровольческого подразделения. У нас очень хороший опыт украино-литовско-польской бригады, и на его основе мы дадим возможность именно гражданам Украины, которые сейчас пребывают в Польше, Литве, других странах ЕС, добровольно присоединиться к обороне Украины. «Украинский легион» будет тренироваться в Польше, будет оснащён партнёрами, и каждый гражданин Украины, который решит быть в легионе, сможет подписать контракт с ВСУ», – сказал Зеленский.