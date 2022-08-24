Поляки с ужасом ждут осени и нашествия нищих украинцев

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Новости Украины

Поляки совсем не рады прогнозируемому осенью новому потоку беженцев из Украины, потому что понимают, что, в отличие от первой волны, это уже будут финансово несостоятельные люди.

Об этом в эфире видеоблога политолога Юрия Романенко, заявил президент «фундации «Высшая школа профессиональной политики» Олег Вострых, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.

«Польша ожидает вторую волну наших беженцев из-за холода, из-за того, что будет инфраструктура уничтожена, возможно, что не будет света в Украине, возможно, что не будет тепла. И очередная волна беженцев, которые не смогут здесь жить в больших городах, могут приехать к ним», – сказал эксперт.

«И если первая волна была люди с деньгами, которые могли себе позволить что-то, то сейчас мы ожидаем, что приедут такие слои населения, которые финансово несостоятельны, не могут себя обеспечить. Поэтому они говорят, что готовятся к этому. Не совсем рады этому, но понимают, что это неизбежность, что осень – октябрь, ноябрь – придёт волна очередная», – резюмировал Вострых.