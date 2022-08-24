Поляки с ужасом ждут осени и нашествия нищих украинцев

24.08.2022  10:55 (Мск), Киев
Вадим Москаленко.  
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Дзен, Миграция, Общество, Политика, Польша, Украина
Новости Украины

Поляки совсем не рады прогнозируемому осенью новому потоку беженцев из Украины, потому что понимают, что, в отличие от первой волны, это уже будут финансово несостоятельные люди.

Об этом в эфире видеоблога политолога Юрия Романенко, заявил президент «фундации «Высшая школа профессиональной политики» Олег Вострых, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Поляки совсем не рады прогнозируемому осенью новому потоку беженцев из Украины, потому что понимают,...

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«Польша ожидает вторую волну наших беженцев из-за холода, из-за того, что будет инфраструктура уничтожена, возможно, что не будет света в Украине, возможно, что не будет тепла. И очередная волна беженцев, которые не смогут здесь жить в больших городах, могут приехать к ним», – сказал эксперт.

«И если первая волна была люди с деньгами, которые могли себе позволить что-то, то сейчас мы ожидаем, что приедут такие слои населения, которые финансово несостоятельны, не могут себя обеспечить. Поэтому они говорят, что готовятся к этому. Не совсем рады этому, но понимают, что это неизбежность, что осень – октябрь, ноябрь – придёт волна очередная», – резюмировал Вострых.

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