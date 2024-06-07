Поляки снова блокируют границу, а ЕС не снимает эмбарго – депутат Рады

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За первый квартал 2024 года украинский экспорт упал на 13%, что сказалось на сборах Зе-власти.

Об этом в ходе пленарного заседания Верховной рады заявил депутат Александр Колтунович, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Важно не то, о чем все рассказывают, а на самом деле важно то, о чем молчат. И речь, собственно, идет о перманентной торгово-экономической блокаде снова на границе с Польшей или, например, эмбарго, которое продолжает действовать со стороны отдельных стран Европейского Союза по отношению к сельскохозяйственной продукции из Украины. Или мы видим решения Европейского парламента, которые там уже вводят отдельные ограничения на излишки по экспорту украинской сельскохозяйственной продукции. Мы имеем падение экспорта в I квартале этого года на рынке ЕС минус 13 процентов. Это официальные данные Госстата, падение. За этими 13 процентами идет падение поступлений, таможенных платежей, налогов, сборов, это рабочие места, это занятость, это заработная плата и так далее, и тому подобное, внутренний потребительский рынок. Как вы будете решать этот чрезвычайно важный вопрос?», – спросил Колтунович.

Однако вместо ответа премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заверил, что решать ничего не надо, потому что это временные явления – и проблем нет.

«С Польшей фактически, считаю, кризис на границе развязан. Есть отдельные всплески сейчас, перед выборами… это было одномоментно, одна блокировка, которую считаю политической акцией, в частности, поддержанной, скорее всего, пророссийскими политическими силами. И на сегодняшний день у нас проходит одно и то же количество грузовых фур через пункты пропуска на границе. Объем не уменьшается», – уверял Шмыгаль.