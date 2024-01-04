Поляки снова блокируют украинские фуры на границе – Туск едет в Киев, но без хороших новостей

Вадим Москаленко.  
04.01.2024 18:43
  (Мск) , Киев
Просмотров: 623
 
Дзен, Польша, Транспорт, Украина


Польские фермеры на границе Польши и Украины возобновили блокировку пунктов пропуска, которая приостанавливалась на время католического Рождества и Нового года.

Сюжет показал украинский телеканал «Эспрессо», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Польские фермеры на границе Польши и Украины возобновили блокировку пунктов пропуска, которая приостанавливалась на...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Viber.


Манифестанты обещают пропускать три грузовика в час, а без задержек – машины с гуманитарной помощью и скоропортящимися товарами. Легковые авто и автобусы двигаются в обычном режиме.

Организаторы анонсируют протесты как минимум до начала февраля, или же пока польское правительство не подпишет гарантию выполнения их требований, среди которых введение дотаций на покупку кукурузы и сохранение сельскохозяйственного налога на прежнем уровне.

Руководитель польско-украинского портала Украина.пл Алина Макарчук отмечает, что это уже новые требования, ведь изначально протестующие были недовольны только преференциями для украинских конкурентов.

Макарчук подчеркнула, что ультиматум был поставлен в тот момент, когда Сейм отправился на рождественские каникулы.

«Новое правительство работает только месяц… У них есть готовый план на столе, как решить эту блокаду, потому что им неудобно перед украинцами за эту ситуацию, но они понимают, что эта ситуация бьёт не только по украинцам, но и по ним.

Сами требования фермеров можно понять и нужно решать, убытки польских фермеров и перевозчиков можно понять, и нужно с ними разговаривать, но в то же время сам тайминг этого протеста показывает, что тут не само решение этой проблемы было приоритетом для блокировщиков, а именно сделать проблемку для нового правительства.

Старое правительство по очевидным причинам этим вопросом не занималось, потому что это очень разделяет электорат именно «ПиС», потому что среди их электората именно жители сёл, то есть, в том числе, фермеры», – сказала Макарчук в эфире украинского «Радио НВ».

При этом, по её неофициальной информации, премьер Польши Дональд Туск в ближайшее время планирует посетить Киев, однако порадовать украинцев ему будет нечем.

«Неофициально из информации, которая у меня есть, Дональд Туск планирует приехать в Киев, вероятно, до 10 января. Ему бы очень хотелось приехать с хорошими новостями для украинцев, что касается вопроса границ.

Удастся ли это сделать – сейчас маловероятно», – рассказала журналистка.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Январь 2024
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Декабрь    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть