Поляки снова блокируют украинские фуры на границе – Туск едет в Киев, но без хороших новостей

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Польские фермеры на границе Польши и Украины возобновили блокировку пунктов пропуска, которая приостанавливалась на время католического Рождества и Нового года.

Сюжет показал украинский телеканал «Эспрессо», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Манифестанты обещают пропускать три грузовика в час, а без задержек – машины с гуманитарной помощью и скоропортящимися товарами. Легковые авто и автобусы двигаются в обычном режиме.

Организаторы анонсируют протесты как минимум до начала февраля, или же пока польское правительство не подпишет гарантию выполнения их требований, среди которых введение дотаций на покупку кукурузы и сохранение сельскохозяйственного налога на прежнем уровне.

Руководитель польско-украинского портала Украина.пл Алина Макарчук отмечает, что это уже новые требования, ведь изначально протестующие были недовольны только преференциями для украинских конкурентов.

Макарчук подчеркнула, что ультиматум был поставлен в тот момент, когда Сейм отправился на рождественские каникулы.

«Новое правительство работает только месяц… У них есть готовый план на столе, как решить эту блокаду, потому что им неудобно перед украинцами за эту ситуацию, но они понимают, что эта ситуация бьёт не только по украинцам, но и по ним. Сами требования фермеров можно понять и нужно решать, убытки польских фермеров и перевозчиков можно понять, и нужно с ними разговаривать, но в то же время сам тайминг этого протеста показывает, что тут не само решение этой проблемы было приоритетом для блокировщиков, а именно сделать проблемку для нового правительства. Старое правительство по очевидным причинам этим вопросом не занималось, потому что это очень разделяет электорат именно «ПиС», потому что среди их электората именно жители сёл, то есть, в том числе, фермеры», – сказала Макарчук в эфире украинского «Радио НВ».

При этом, по её неофициальной информации, премьер Польши Дональд Туск в ближайшее время планирует посетить Киев, однако порадовать украинцев ему будет нечем.

«Неофициально из информации, которая у меня есть, Дональд Туск планирует приехать в Киев, вероятно, до 10 января. Ему бы очень хотелось приехать с хорошими новостями для украинцев, что касается вопроса границ. Удастся ли это сделать – сейчас маловероятно», – рассказала журналистка.