Поляки ставят на место украинских заробитчан

17.05.2019, Киев, Владимир Гладков

Поляки пытаются указать на место заполонившим страну украинцам, а раздражающий фактор Бандеры и Шухевича ими лишь используется как повод.

Об этом в ходе конференции заявил украинский историк и публицист Святослав Липовецкий, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я понимаю поляков, эта антиукраинская риторика на самом деле направлена не против Украины, она направлена против украинцев в Польше. Потому что за теми людьми, которые остались после акции «Висла», это 150 тысяч, огромное число было ассимилировано, а сейчас речь о более двух миллионов заробитчан в Польше, которые уже даже не заробитчане, а очень часто оформляют гражданство, которые не вернутся на Украину, и украинский фактор снова становится актуальным внутри Польши.

Здесь разные моменты, я думаю, для них так же важно психологически показать кто есть кто здесь. Они заинтересованы в этих рабочих руках, но также и заинтересованы сказать: «Помните своё место и кто вы и откуда приехали». Потому, я думаю, что этот фактор в большей мере является внутренне польским, это адресуется якобы к украинцам, что, вот вы, Бандера или ещё что-то, а в действительности главный адресат – это те украинцы, которые массово заполонили Польшу», – рассказал Липовецкий.