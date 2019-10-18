Поляки «тепло» встретят украинский националистический десант

18.10.2019, Донецк, Максим Карпенко

Украинские националисты в политике посягнули на «мировую гегемонию», объявив об аппетитах на российскую Кубань, с «возвращения» которой планируют начать экспансию.

Об этом на своей странице в соцсети написал руководитель Центрального исполкома Общественного движения «Донецкая Республика» Алексей Муратов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Так Муратов прокомментировал вчерашнее заявление депутата Верховной рады Алексея Гончаренко, который объявил о том, что создал межфракционное объединение «Кубань», главной задачей которого является «возвращение в культурное и социальное поле украинских этнических территорий».

«Потеряв надежду вернуть Крым и реинтегрировать Донбасс, великие украинские «стратеги от политики» приняли решение об экспансии национализма на сопредельные территории. Так, вчера народный депутат Украины Алексей Гончаренко заявил о создании межфракционного объединения «Кубань», основной задачей которого является разработка политики по возвращению в культурное и социальное поле украинских этнических территорий и этнических украинцев.

В первую очередь было принято решение заняться Кубанью, претензии на которую, к слову, уже давно заявляли наиболее ярые сторонники радикальных течений.

Другой вопрос, насколько жители региона готовы к факельным шествиям, почитанию Бандеры и вседозволенности фашиствующих молодчиков. Поскольку для Гончаренко и компании Кубань – это только начало, а люди с фамилиями на –«ко» и –«ук» живут не только в каждой стране постсоветского пространства, но и по всему миру, любопытно поинтересоваться мнением, например, жителей Канады и США, Аргентины и Бразилии.

Надо полагать, особенно ждут националистический десант из Украины в Польше, где проживает около 300 тысяч украинцев, из которых только 27 тысяч, то есть менее 10%, пожелали признать себя таковыми по результатам переписи 2002 года. Представители радикальных группировок с обеих сторон смогут весьма увлекательно провести время в обсуждении понимания отдельных событий совместной истории. Наблюдая очередной виток политического популизма и националистического маразма, хочется обратиться к жителям Украины: а вам самим не надоело?», – пишет Муратов.