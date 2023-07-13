Поляки убеждаются в недолговечности украинского государства

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Варшава рано или поздно, но предпримет попытку присоединения западных территорий Украины.

К такому выводу, передает корреспондент «ПолитНавигатора», приходит старший научный сотрудник ИМЭМО РАН, эксперт Валдайского клуба Дмитрий Офицеров-Бельский.

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Он считает, что интеграция украинских территорий в политическое и экономическое пространство Польши может проходить по-разному.

«В то же время всё более усиливается впечатление, что устоявшееся давно мнение о недолгой жизни украинской государственности в сегодняшней Польше окончательно стало генеральной линией. В силу известных обстоятельств этот вариант сейчас стал временно неактуальным. Но в Варшаве видят, что Украина по итогам 30 лет стала классическим случаем failed state, исчерпав запас прочности, полученный из эпохи СССР. А значит, появился шанс вернуть «исторические территории», – сказал Офицеров-Бельский «Известиям».

Он признает, что препятствием для польских видов на Украину пока служит позиция ЕС, для которых «эта тема слишком опасна».

«В свое время газета Rzeczpospolita, де-факто официальный орган правительства, писала, что противостоять России Польша сможет только в альянсе с Украиной. Поэтому попытки присоединить западные регионы Украины рано или поздно будут предприняты. Польша никогда не откажется от претензий на эти территории. Европа же на тему польских амбиций хранит молчание, наблюдая за развитием событий. Поднимать эту тему для них — это открывать ящик Пандоры. ЕС будет ждать развития событий, но руководящее указание, конечно, в итоге будет дано из Вашингтона», – считает эксперт.

При этом ведущий научный сотрудник Института Европы РАН Михаил Ведерников убежден, что для Польши, где исторический аспект является ключевым фактором внешней политики, затушевать застарелую вражду с Украиной не получится.

«Куда бы ни стремились отдельные политические силы в Польше в угоду политической конъюнктуре, изменить отношение в обществе быстро точно не получится. Внутри Польши есть два полюса — как говорят поляки, очередная версия «польско-польской войны» между теми, кто призывает опираться на историческую память, и теми, кто призывает идти в ногу со временем. И это никуда не уйдет из внутриполитической дискуссии в стране», – оценивает ситуацию аналитик.

По его словам, именно по этой причине после объятий в зале Верховной рады и громких заявлений президента Польши Анждея Дуды об «отсутствии границ» и совместном строительстве «общего счастья» так и не последовало заключения документа, так называемого супердоговора или, как говорят украинские аналитики, новой унии, которая бы закрепила эти лозунги в юридической форме.

В свою очередь научный сотрудник отдела европейских политических исследований ИМЭМО РАН Мария Павлова обращает внимание, что за последний год Киев ни разу не давал сколько-нибудь конкретную оценку антипольским действиям украинских коллаборационистов в годы Второй мировой войны, чего добивается официальная Варшава, и бесплодность ее попыток вызывает естественное негодование внутри страны.

Кроме того, она отмечает, что при всей внешней национальной солидарности поляков в вопросе поддержки Украины тема польско-украинских отношений за последние полгода превратилась в важнейший сюжет избирательной кампании.

«Партия «Право и справедливость» (ПиС) еще до недавнего времени обвиняла либеральную оппозицию и [бывшего премьера] Туска в неэффективной украинской политике и позиционирует себя как главного защитника Украины, но весной уже сама стала объектом подобной критики. Зерновой скандал, когда правящая партия приняла решение приостановить импорт украинской сельхозпродукции после протестов польских фермеров, был в полной мере использован оппозицией для обвинений властей в антиукраинской политике и предательстве Киева ради сохранения голосов своего сельского электората, — сказала Павлова.

По ее мнению, дополнительные проблемы правящей партии принесла годовщина Волынской резни.

«Если в прошлом году представители ПиС старательно замалчивали эту тему, то в 2023 году этого сделать не удалось. Власти критикуются за то, что при всей многомиллиардной поддержке Украины они так и не смогли добиться от Киева официальных извинений за украинские преступления на Волыни», – заявила эксперт.