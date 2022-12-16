«Поляки украинцев презирают и вряд ли предоставят Зеленскому убежище» – Михеев

Президент Украины совершенно точно получил гарантии безопасности от США и европейских стран, в случае поражения Киева, однако пока Зеленский уверен, что Россия его не собирается ликвидировать, а потому упивается безнаказанностью и продолжает эксперименты над украинским народом.

Об этом в эфире радио «Вести ФМ» заявил политолог Сергей Михеев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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В студии обсуждалась информация польских СМИ, которые написали, что Владимир Зеленский якобы заключил некие неформальные договоренности с президентом Польши Анджей Дудой, где говорится, что в случае поражения Киева, в обмен на земли Западной Украины, он сможет скрыться в Варшаве

«То, что об этом пишут поляки – это, конечно, интересно и показательно. Но с другой стороны, честно говоря, я даже немножко – не то чтобы разочарован, а даже ухмыляюсь, потому что это такое понижение планочки. Я-то лично думал, что все гарантии Зеленский давно получил от американцев, но не от поляков. Зачем ему гарантии какой-то Варшавы? Варшава – это вообще ненадежно. Поляки – это вообще ненадежные партнеры, абсолютно. Они с презрением и ненавистью, на самом деле, относятся к украинцам и к украинским политикам, поэтому рассчитывать на их благосклонность, тем более в обмен на какие-то там территориальные уступки – это звучит немножко странновато», – отметил Михеев.

Он подчеркнул, что Зеленский не чувствует угрозы своей безопасности, в то время как США и Запад гарантируют ему варианты отхода в случае его поражения.

«Мне кажется, Зеленский, в первую очередь, если получил гарантии, то получил гарантии от американцев, что они его спасут. И я думаю, что даже для этого не надо ему менять никакие земли и не отдавать никакие земли полякам. Здесь поляки выдают желаемое за действительное. Но я думаю, слухи о том, что Зеленский какие-то закулисные сделки с этими западными партнерами по поводу личных гарантий безопасности заключает, я думаю, что они близки к истине. Даже, я думаю, что сто процентов это так, просто можно спорить только о том, с кем он об этом договаривался, на каких условиях и при каких обстоятельствах эти гарантии вступают в дело. То, что они есть – это совершенно точно. Он видит или даже знает, то Россия лично его ликвидировать не будет и не собирается, а с другой стороны – ему западники сказали, что в случае чего мы тебя по любому вытащим», – сказал Михеев.

«В таком случае, если нет угрозы личной безопасности, жизни и здоровью, если есть гарантии продолжения жизни где-то там на Западе, в том числе финансовые, чего тогда печалиться? Можно экспериментировать над украинским народом, если он такой дурной, что он воюет за американцев, пусть воюет дальше, что, жалко, что ли?» – добавил политолог.