Поляки уже построили половину «Стены» на границе с Калининградской областью

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Поляки возвели на уже половине сухопутной границы с Калининградской областью России новые заграждения из колючей проволоки. Их длина уже превышает 100 километров, сообщают польские СМИ. А общая протяженность данного участка границы Польши с РФ составляет 198 км, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Ограждение на польско-российской границе военные строят с начала ноября прошлого года по требованию пограничников. Его высота 2,5 м, ширина – 3 м. Состоит оно из трех рядов колючей проволоки, натянутой на вбитые в землю металлические столбы. Перед проволочным заграждением установлена ​​сетка для защиты диких животных.

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В первой половине апреля, как сообщили в польской пограничной службе, должны начаться работы по установке электронного оборудования при ограждении. Это будет система датчиков и камер, позволяющая вести круглосуточное наблюдение за границей, независимо от погодных условий и без необходимости физического присутствия.

Электронный барьер охватит всю сухопутную границу с Россией, за исключением участка Вислинской косы, где границу уже несколько лет охраняют электронные устройства.

По данным Пограничной службы, в прошлом году было 11 случаев незаконного пересечения т границы из России в Польшу в миграционных целях. Также были случаи проникновения на полосу пограничной дороги, в основном, со стороны туристов, которые хотели сделать памятные фото на пограничном посту. За вход на полосу пограничной дороги Польша взимает штраф в размере 500 злотых.

«В этом году мы зафиксировали только один случай незаконного пересечения границы из России в Польшу», – сказала майор погранслужбы Польши Мирослава Александрович.