«Поляки уже сыты по горло украинцами. Начались конфликты» – общественник

Новости Украины

Польское руководство должно вразумить киевский режим, что нельзя держать в стране немобилизованных людей, не предоставляя им ни работы, ни средств к существованию.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил киевский политолог Юрий Романенко, общаясь с президентом фонда «Высшая школа профессиональной политики» Олегом Вострых, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Поляки понимают, что они входят в зиму без денег, без угля, начинается внутренний конфликт, и политический сезон в Польше начался немножко раньше, обычно осенью политические сезоны после отпусков приходят люди. А тут уже во всю скандал разгорелся, сейчас об этом везде трубят, везде говорят, и поляки чувствуют это приближение. А тут ещё мы, переселенцы, которых много, и как бы квартиры. Пытаются сейчас ставить нашим, кто переселился в Польшу, какие-то условия, что давайте платить там за то, за это, ну хотя бы что-то. И это всё приводит к конфликтам внутри человеческим. Понятно, там женщина с детьми, она там полгода, работы нет, помощи нет и ей говорят, что нужно переселиться, либо платить. Конечно это выражение негодования – ну как же так – «мы же защищаем». Вот эти маленькие конфликты потихоньку начинают наслаиваться в какую-то большую возможно проблему», – сообщил Вострых.

Он добавил, что в Польше недоумевают, почему украинским мужчинам, которые не мобилизованы, не дают возможность ехать зарабатывать деньги, чтобы кормить свои семьи.

«Кто-то пошёл администратором в ресторан, кто-то барменами работает, наших женщин уже очень много. На заправках, в гостиницах. Все поляки говорят – ваши женщины уже везде, а вот мужчин не хватает. Мужчин не выпускают. А вот чиновники польские считают, что это наша ошибка, что если люди, которые не воюют, не могут воевать, то почему они не могут работать и зарабатывать деньги, чтобы присылать в Украину? Они это считают нашей ошибкой, что мы не выпускаем», – сказал общественный деятель

Романенко выразил своё согласие с польскими чиновниками, добавив, что может хоть власти Польши, смогут вразумить киевский режим, что людям надо работать хотя бы в Европе, если на Украине работы нет.

«Поляки должны нашему правительству, если наше правительство самостоятельно не может принять эту реальность, которая очевидна любому здравомыслящему человеку, что зачем держать людей? Вы всё равно их не мобилизуете, не можете дать им работу, не можете дать им жильё, вы ни хера им не можете дать. Ну, так дайте им возможность зарабатывать в той же Польше», – призвал политолог.