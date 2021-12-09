Поляки в тесном взаимодействии с США начинают системно «поджимать» Лукашенко

Аварийной посадкой исландского самолета в Минске, которая произошла в мае и обернулась арестом редакторов экстремистских польских Telegram-каналов Романа Протасевича и Софьи Сапеги, занимался белорусский КГБ. Такие показания дал польским спецслужбам бывший авиадиспетчер Белаэронавигации Олег Галегов, якобы работавший во время инцидента.

О свидетельствах Галегова сообщила The New York Times со ссылкой на источники, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Галегова в диспетчерской находился офицер КГБ и «в решающий момент» он взял службу под контроль. При этом силовик все время поддерживал с кем-то контакт по телефону, сообщая, что происходит с самолетом.

Примечательно, что Галегов покинул Белоруссию вместе с семьей еще летом, ему никто не чинил препятствий. Он более полугода молчал, после чего объявился в Польше в разгар миграционного кризиса и жестких взаимных обвинений официальных Минска и Варшавы.

Пресс-секретарь министра-координатора польских спецслужб Станислав Жарин заявил, что теперь есть возможность построить дело против белорусских властей на основании показаний «прямого свидетеля». При этом самого Галегова в Польше уже нет – он покинул страну в неизвестном направлении.

Директор департамента по авиации министерства транспорта Белоруссии Артем Сикорский назвал материал New York Times информационным вбросом.

«Информация в первую очередь рассчитана на обычного обывателя, на общественность, на тех, кто не знает специфики гражданской авиации. Для нас как для профессионалов эта информация несодержательная и даже нелепая», – сказал Сикорский.

Он напомнил, что решение о посадке принималось пилотом, а не диспетчером, который просто передал информацию о минировании. Никаких данных о том, что на пилота оказывалось давление, нет.

«Для нас до сих пор непонятно, чем руководствовался командир воздушного судна, когда за две минуты до перехода границы между Беларусью и Литвой он принял решение развернуться и лететь в Минск. При этом самолет ведь даже не снижался на протяжении всего пути следования в Беларусь, хотя в стандартной ситуации он всегда начинал снижение в районе Барановичей для того, чтобы успеть войти в соответствующую посадочную конфигурацию. Поэтому у нас тоже есть очень много вопросов по этой ситуации. Нужно, чтобы пилот выступил, рассказал, как он принимал решение в этот момент, как он действовал, из чего исходил», – сказал Сикорский.

Он полагает, что на Галегова могли оказать давление за рубежом.

Расследование инцидента международной организацией гражданской авиации ICAO еще не закончено. Однако это не помешало Евросоюзу и Украине сразу же обвинить белорусские власти в спланированной диверсии с целью захвата Протасевича и Сапеги, и закрыть небо для белорусской авиакомпании «Белавиа». Между тем сами фигуранты скандала все это время пребывали под домашним арестом в комфортабельном коттедже и раздавали интервью белорусским СМИ, в которых обвиняли своих бывших товарищей, в том, что они их умышленно подставили.

Публикацию в New York Times восторженно встретила беглая белорусская оппозиция. Она призывает кары на голову своего главного врага – президента Белоруссии Александра Лукашенко.

«Ещё один уверенный шаг на пути признания режима в Беларуси – террористическим. Диспетчер уже даёт показания, но уже сейчас понятно, что ждёт самозвнца! Признание, признание террористом!» – написал в своем телеграм-канале политэмигрант Валерий Цепкало.

Представитель по юридическим вопросам Координационного совета беглой белорусской оппозиции Михаил Кирилюк не уверен, что все это удастся.

«Любое предсказание будущего носит вероятностный характер. Как юрист, я считаю, что перспективы у дела есть. Есть фактические доказательства умышленных действий, которые поставили под угрозу жизни граждан Евросоюза. Свидетель, говорит, что с самого начала знал: никакой бомбы не было. Это захват иностранного судна. Но какое решение примет ответственный орган, мы не знаем. Я понимаю, что у этого преступника есть оружие для противодействия. Мы имеем дело с человеком, который может создавать проблемы: мигрантский кризис, давление на Украину, признание Крыма. Такого, чтобы террористами признавались руководители стран, еще не было. Это уникальный кейс», – сказал Кирилюк в интервью «Еврорадио».

Российский политолог Максим Жаров уверен, что внезапное появление Галегова в Варшаве и публикация об этом в ведущем американском издании – часть международной кампании против Лукашенко.

«Поляки в тесном взаимодействии с США начинают системно «поджимать» Лукашенко по ключевым его «специальным акциям». Жёсткая антипольская риторика из уст Лукашенко и близких к нему политологов во время пика «миграционного кризиса» не могла не привести поляков к мысли об ответных действиях. Поэтому уже в самом скором времени возможны ровно такие же утечки в американские СМИ показаний задержанных поляками проводников, ответственных за «тайные миграционные тропы» из Белоруссии в Польшу. С учетом того, что сам Лукашенко упоминал о том, что проводниками этими являются, в том числе, и российские граждане, вполне вероятны выпады польской стороны по этой теме и в адрес Кремля», – написал Жаров.