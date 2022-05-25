Поляки, венгры и румыны уже делят Украину на части – украинский политолог
Украинские войска несут потери на Донбассе, однако темой номер один на Украине считаются заявления Виктора Медведчука из СБУ в отношении экс-президента Петра Порошенко.
Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил украинский политолог Василий Вакаров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Сейчас тема номер один внутри Украины не война на Донбассе, ни то, что мы проигрываем, а Медведчук дал показания СБУ публичные, что Порошенко таки преступник. Порошенко организовал незаконные схемы по покупке угля на Донбассе», – сказал Вакаров.
Он подчеркнул, что пока людям забивают голову, Украину делят на части.
«Я говорю о том, что сейчас Украина занята разборками, что Порошенко вор, коррупционер – в то время, когда поляки себе нарезают кусок, венгры себе нарезают кусок, румыны тоже точат зубы, а на Донбассе мы проигрываем войну и продолжаем терять наши земли и наших людей. А у нашего руководства есть мозги, чтобы понять, что происходит?» – возмущался политолог.
Спасибо!
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