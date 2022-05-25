Поляки, венгры и румыны уже делят Украину на части – украинский политолог

25.05.2022  18:16 (Мск), Москва
Владимир Гладков.  
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Венгрия, Вооруженные силы, Дзен, Донбасс, Общество, Политика, Польша, Россия, Румыния, Скандал, Спецоперация, Украина
Новости Украины

Украинские войска несут потери на Донбассе, однако темой номер один на Украине считаются заявления Виктора Медведчука из СБУ в отношении экс-президента Петра Порошенко.

Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил украинский политолог Василий Вакаров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Украинские войска несут потери на Донбассе, однако темой номер один на Украине считаются заявления...

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«Сейчас тема номер один внутри Украины не война на Донбассе, ни то, что мы проигрываем, а Медведчук дал показания СБУ публичные, что Порошенко таки преступник. Порошенко организовал незаконные схемы по покупке угля на Донбассе», – сказал Вакаров.

Он подчеркнул, что пока людям забивают голову, Украину делят на части.

«Я говорю о том, что сейчас Украина занята разборками, что Порошенко вор, коррупционер – в то время, когда поляки себе нарезают кусок, венгры себе нарезают кусок, румыны тоже точат зубы, а на Донбассе мы проигрываем войну и продолжаем терять наши земли и наших людей. А у нашего руководства есть мозги, чтобы понять, что происходит?» – возмущался политолог.

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