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Новости Украины

На Youtube-канале Томаша Янковского опубликован новый выпуск, посвященный ситуации вокруг подозрительного молчания Киева относительно разрекламированного контрнаступления под Херсоном, а также приезду миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС.

Отдельной темой разбирается вопиющая акция провластных телеканалов Польши, которые в знак солидарности с Украиной транслировали песню «Червона калина» – нынешний неофициальный гимн ВСУ. У знакомых с историей поляков это вызывает возмущение, ведь исторически песня Сечевых стрельцов затем была популярна и среди бандеровцев, виновных в Волынской резне.

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Янковский подчёркивает: мерзко то, что украинские дети в польских школах весной начали учить этой песне польских детей, которые не знали, что она означает для польского народа.

Весной в Польше уже был скандал, когда на одном местном конкурсе эту песню исполнили польские дети вместе с украинскими. Тогда это подняло волну негодования поляков.