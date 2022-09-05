Поляки возмущены показом бандеровского гимна по ТВ

05.09.2022  17:43 (Мск), Варшава
Михаил Рябов.  
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Дзен, Польша, Скандал, Украина
Новости Украины

На Youtube-канале Томаша Янковского опубликован новый выпуск, посвященный ситуации вокруг подозрительного молчания Киева относительно разрекламированного контрнаступления под Херсоном, а также приезду миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС.

Отдельной темой разбирается вопиющая акция провластных телеканалов Польши, которые в знак солидарности с Украиной транслировали песню «Червона калина» – нынешний неофициальный гимн ВСУ. У знакомых с историей поляков это вызывает возмущение, ведь исторически песня Сечевых стрельцов затем была популярна и среди бандеровцев, виновных в Волынской резне.


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Янковский подчёркивает: мерзко то, что украинские дети в польских школах весной начали учить этой песне польских детей, которые не знали, что она означает для польского народа.

Весной в Польше уже был скандал, когда на одном местном конкурсе эту песню исполнили польские дети вместе с украинскими. Тогда это подняло волну негодования поляков.

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