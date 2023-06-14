Поляки все меньше хотят помогать украинцам

Около 70% поляков выступают за то, чтобы украинцы вернулись в свою страну после окончания войны, а за помощь Украине в ходе боевых действий впервые высказалось менее половины граждан Польши.

Таковы выводы последнего исследования общественного восприятия украинских беженцев и мигрантов в Польше, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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В конце мая – начале июня 2023 год Исследовательская лаборатория Варшавского университета и Экономико-гуманитарная академия в Варшаве провели очередной опрос относительно отношения поляков к поддержке Украины и украинцев. Хотя на прямой вопрос большинство пока отвечает, что помогать готовы, однако детализация свидетельствует об обратном.

«Мы всё ещё хотим помогать, в этом убеждены 85% респондентов, но уже не так решительно и безоговорочно, как годом ранее или даже в январе этого года», – заявил руководитель проекта Роберт Станишевский в комментарии изданию Rzeczpospolita.

Так, только за последние пять месяцев группа тех, кто считает, что «Польша должна помогать Украине во время войны», уменьшилась с 62% до 42%. Еще меньше поляков – сейчас 35% – имеют однозначно положительное отношение к помощи, которую предоставляет Польша, а в январе таких людей было 47%.

Четверть поляков говорит однозначное «нет» дополнительной помощи Украине. Кроме того, процент тех, кто решительно поддерживает помощь украинским беженцам в Польше, упал с 49% до 28%.

Растет и группа тех, кто хочет, чтобы украинцы вернулись в свою страну после окончания войны – такое мнение высказывают уже около 70% поляков (в январе 2023 года таких было 53%).

Оценка респондентами социальной помощи, которую Польша предоставляет украинским беженцам, является однозначно отрицательной: 60% опрошенных говорят «нет» равному доступу украинцев к социальным льготам, доступным полякам, а более половины против предоставления им специальных льгот (год назад таких было 37%) и финансирования их питания и проживания (было 20%).

39,4% респондентов отметили, что изменили свое отношение к украинцам к худшему, чаще всего называя причиной «требовательное отношение» с их стороны.

«Чаще всего респонденты объясняли это фразой «украинцы считают, что для них всё должно быть бесплатно»», – объясняет Станишевский.

Еще 14,5% опрошеннных указали, что «украинцы имеют больше прав, чем поляки». По словам Мирослава Скурки, президента Объединения украинцев в Польше, это «результат антиукраинских мнений, распространяемых в социальных сетях», которые никем не подавляются.

Примечательно, что когда были опубликованы результаты январского опроса этих же исследователей, впервые зафиксировавшие ухудшение отношения поляков к украинским с Украины, Скурка связал это с тем, что большинство приехавших в Польшу граждан Украины «пользуются русским языком – языком врага».

Что ж, в этом вопросе у пана Скурки есть союзник среди поляков – весьма известный адвокат-русофоб Пшемыслав Маркевич, который постоянно заявляет, что владеет украинским языком лучше, чем большинство приезжих с Украины. Вот что этот персонаж написал на днях на своей странице в Фейсбук:

«Был сегодня у знакомых у Познани. Было нас семеро поляков, взрослых, все с высшим образованием. Врачи, юристы и т.д. Меня считают специалистом по Украине и России. Говорим о вывозе детей с Украины в Россию. Все понимаем, что Россия так решает свои демографические проблемы. Напоминаю, разговор шел около Познани, то есть в той части Польши, которая была когда-то онемечена, и нужно было полонизировать население и собирать последствия германизации. Я говорю: «Русскоязычных детей не жалко, пусть их Россия вывозит, зачем Украине русифицированные дети?» Мой собеседник: «Так нельзя ли таких детей отобрать у русских родителей и передать их украинцам? Точно так, как мы это делали после войны с онемеченными детьми? Отбирали у немецкоязычных родителей, если они их германизировали дома?” Я говорю: «Но это на Украине не пройдет. Там нет действительно украинских властей». Собеседник: «Как? И теперь там нет украинской власти? Я слышал, что до полномасштабного вторжения ЗЕ был пророссийский. Но теперь?» Я говорю: «Да, он и теперь пророссийский и он не будет украинизировать детей, потому что ему этого не нужно. Его дети наверняка тоже русскоязычные». А… Покачали одобрительно головами, вздохнули с пониманием: «Действительно, лучше, чтобы Путин тех русскоязычных детей из Украины вывозил, потому что из-за них и их родителей эта беда, и это никогда не закончится». А теперь представьте, что я это говорю гражданам Украины. Так бы на меня набросились, чтобы глаза мне выцарапать. И я не имею в виду русскоязычных, а именно украинцев. Меня бы заклевали, обозвали извергом. А это так очевидно для поляков. Пока Украина насильственно не преодолеет русификации, беда будет всё время. Потому что мы всё это знаем из истории. Ведь понятно, что нельзя позволять родителям русифицировать детей. Это же просто для поляков. Жаль, что только для поляков».

Конечно, пан Маркевич не сказал главного: русскоязычные дети в Польше значительно меньше подвержены полонизации, чем живущие в патриотически настроенных украиноязычных семьях. Ведь в них родители с целью продемонстрировать поддержку «стратегического партнёра» требуют от детей усиленно изучать польский язык, литературу, историю и культуру.

Другой вопрос, что для поляков даже такие украинцы остаются всего лишь беженцами, отбирающими у граждан Польши их кусок бюджетного пирога. На такие общественные настроения накануне грядущих осенью парламентских выборов вынуждена реагировать правящая в стране партия «Право и Справедливость» (ПиС).

Но пока польские власти решились только уменьшить срок бесплатного проживания украинцев в местах коллективного пребывания, а все льготы и выплаты они получают наравне с поляками. Парадоксально, но ПиС, которая в 2015 году пришла к власти на антимигрантских лозунгах, ныне может потерять эту власть благодаря бездумной поддержке Украины и украинцев.