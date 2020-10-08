Поляки выписали «Газпрому» гигантский штраф. Активы компании в ЕС под угрозой ареста

08.10.2020, Москва, Олег Кравцов

Антимонопольный регулятор Польши (UOKiK) 7 октября оштрафовал «Газпром» на 7,6 миллилардов долларов за якобы допущенные нарушения при организации финансирования строительства газопровода «Северный поток-2» в Германию.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», сообщает «Коммерсант».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Также отмечается, что UOKiK обязал европейских партнеров «Газпрома» — Shell, Engie, Wintershall, Uniper и OMV — в течение 30 дней расторгнуть соглашения о финансировании «Северного потока-2». На эти компании был наложен штраф в 61 миллион доллар на всех.

В решении регулятора говорится, что компании не получали от Польши обязательного разрешения на совместное строительство и финансирование трубопровода, что якобы нарушает местное антимонопольное законодательство.

Все участники проекта выразили резкое несогласие с позицией регулятора.

«Газпром» заявил о намерении обжаловать решение, отметив, что «оно не подлежит исполнению до момента вступления в силу соответствующего решения суда». В Uniper заявили, что заключенные между финансовыми инвесторами «Северного потока-2» и «Газпромом» соглашения были финансовыми, и до сих пор никогда польские регуляторы, в том числе UOKiK, не использовали подобную широкую трактовку. По оценке Uniper, в случае подачи апелляции судебные споры могут продолжаться до пяти лет», – пишет издание.

Также указывается, что в случае проигрыша в польских судах «Газпром» ждут попытки UOKiK исполнить решение принудительно, то есть арестовать активы компании в Польше и тех странах ЕС, которые признают законными решения польских судов по этому делу.