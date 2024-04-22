Поляки вышли с российскими флагами на протест к посольству Франции

Иван Самойлов.  
22.04.2024 13:22
  (Мск) , Москва
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Война, Дзен, НАТО, Польша, Протесты, Россия, Сюжет дня, Украина, Франция


В Варшаве у посольства Франции прошла протестная акция, в ходе которой поляки протестовали против попыток президента Эммануэля Макрона ввести иностранные войска на Украину.

Об этом «ПолитНавигатору» рассказал координатор Международного общественно-политического движения «Русско-славянское объединение и возрождение» (РУСОВ) Андрей Родионов.

В Варшаве у посольства Франции прошла протестная акция, в ходе которой поляки протестовали против...

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Он уточнил, что мероприятие провели «наши польские соратники».

«Поляки выступили против политики Макрона, желающего ввести войска НАТО на территорию Украины. Поляки против того, чтобы их армия вместе с НАТО втягивались в конфликт и воевала с Россией», – сказал Родионов.

Участники акции подчеркивали, что Макрон хочет повторить путь Наполеона.

«Более того, присутствующие под посольством поляки рассказали, что в ходе акции полицейские подходили и высказывали слова поддержки протестующим, непублично признав, что разделяют их позицию и согласившись, что Польша не должна воевать на Украине против России.

Участники акции развернули плакаты с такими надписями: «Макрон! Не хотим такой Европы», «Макрон! Не хотим больше наполеоновских войн с Россией руками Польши. Поляки за выход из НАТО. Нет уничтожению польского народа за чужие интересы».

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