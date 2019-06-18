Поляки выяснили, что большинство украинцев задерживаться в их стране не собираются

18.06.2019, Киев, Семен Дорошенко

Украинские трудовые мигранты, которые сейчас работают в Польше, планируют ехать дальше на запад — в Германию, Швецию, Голландию или Норвегию, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом говорится в исследовании, проведенном польской компанией по трудоустройству иностранцев EastWestLink, сообщает киевское издание Укринформ.

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«Стоит обратить внимание на рост заинтересованности среди украинцев странами, которые традиционно выбирают поляки. Без сомнения, это является результатом получения ими опыта во время пребывания в Польше и ознакомления с миграционными направлениями поляков», — сообщил директор компании EastWestLink Анджей Коркус.

В частности, количество украинцев, которые хотят выехать из Польши на работу в Германию за год выросло на 7% и сейчас составляет свыше 30%. В Чехию хотят уехать 13% украинцев, которые сейчас работают в РП. Одновременно, на 5-6% возросло количество украинцев, которые хотят выехать в Швецию (7,2%), Голландию (6,8%) и Норвегию (6,6%). Год назад в эти страны северной Европы хотели уехать всего 1-2% украинцев.

Как подчеркивается, ¾ украинцев знают о том, что Германия с 2020 года открывает свой рынок труда для иностранцев из-за границы ЕС. Впрочем, немногие из них владеют информацией о том, что Берлин ставит высокие требования к работникам — знание языка, а также наличие соответствующей квалификации.

По результатам исследования, лишь 7,6% украинцев, работающих в Польше, имеют квалификации для работы в ФРГ.

Отмечается, что слабым местом польского рынка труда по сравнению с немецким является значительно более низкие зарплаты. Однако преимуществами являются близость языков и возможность получения быстрого разрешения на проживание в Польше.

Коркус убежден, что несмотря на значительную конкуренцию для Польши немецкого рынка труда, «черного сценария» выезда украинцев в ФРГ с 2020 года не будет именно из-за высоких квалификационных требований в Германии и языкового барьера.

Исследования «Работник с Украины между Польшей и Германией» было проведено среди украинских трудовых мигрантов в Польше в апреле — мае 2019 года.