Поляки взбунтовались против сноса памятника красноармейцам

28.08.2018, Москва, Максим Карпенко

Снос памятника погибшим солдатам Красной Армии в селе Стажинский Двор недалеко от польского города Гданьска может расколоть общественное мнение Польши.

Об этом пишет «Ридус» , передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Издание отмечает, что в рамках декоммунизации власти хотят снести памятник, установленный на месте казни советских солдат нацистами в 1945 году.

«В 1942—1945 годах в этом поселении находилась группа советских военнопленных, которые использовались нацистами для проведения полевых и дорожных работ… В начале 1945 года при отступлении гитлеровцы загнали военнопленных в сарай и сожгли живьем», – говорится в сообщении.

Примечательно, что местная община выступает категорически против сноса памятника и уже наняла юриста, который оспорит решение властей.

«Местные жители, жители деревни Стажинский Двор, выступают за то, чтобы пленный красноармеец остался на своем месте. Как видим, возможен конфликт, который, если произойдет, закончится судебным процессом», – пишет польский журналист Томаш Мацейчук, которому запрещен въезд в Россию сроком на 30 лет.

Ранее председатель комитета Госдумы РФ по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что Польша уничтожает памятники советским солдатам-освободителям, чтобы фальсифицировать историю Второй мировой войны.

Всего, как сообщал «ПолитНавигатор», до конца года польские власти намерены снести 75 советских памятников.