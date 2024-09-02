Поляков «прогревают» на конфликт с Россией – большинство за то, чтобы сбивать российские самолеты

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Польская газета Rzeczpospolita публикует результаты свежего соцопроса, проведенного центром SW Research. Согласно полученным данным большинство опрошенных польских граждан (58,5%) поддерживают сбитие российских летательных аппаратов в воздушном пространстве Польши.

Вопрос, который социологи ставили полякам, звучал следующим образом: «Как вы считаете, должна ли Польша сбивать пролетающие над нашей территорией объекты во время нападения России на Украину, даже если нет уверенности в том, что это за объекты?»

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Против выступили 22,1%, а 19,4% пока не определились в этом вопросе.

Более категоричными оказались польские женщины: 61% опрошенных за то, чтобы сбивать какие-либо непознанные цели над территорией Польши.

Исследование было проведено 27-28 августа по центру SW Research среди 800 взрослых поляков.

Оправдывая актуальность такого исследования издание напоминает своим читателям о том, что в ходе массированных воздушных атак России по украинским целям, уже якобы былобыло несколько случаев нарушения воздушного пространства Польши российскими маневрирующими ракетами – в большинстве случаев такие нарушения, если верить польским источникам, якобы были кратковременными (маневрирующие ракеты иногда могут временно оказаться над польской территорией, если атакуют цели на западе Украины, двигаясь по траектории для приближения к этим целям с запада).

Самый свежий такой инфоповод – обсуждаемый в польских СМИ инцидент за 26 августа. Когда в воздушное пространство Польши якобы залетел объект, названный польским Минобороны российским дроном-камикадзе.

«Объект пролетел около 25 км по польской территории, а затем пропал с радаров. Практически сразу же силы территориальной обороны начали поиски его останков, но пока не смогли их найти. Не исключено, что объект снизил высоту, развернулся и покинул польскую территорию на высоте, на которой радары уже не могли его обнаружить», – отмечается в публикации.

Самый же ранний в этом ряду серьезный инцидент с якобы российской ракетой произошел в декабре 2022 года. Тогда, во время воздушной атаки на Украину российская ракета Ch-555 якобы пролетела над Польшей и в итоге приземлилась недалеко от Быдгоща. Ракета была найдена в лесу случайным человеком только через несколько месяцев. Как оказалось, он не был вооружен, поэтому, вероятно, был ложной целью для украинской ПВО.

«Инцидент 26 августа вызвал вопросы о том, почему объект, пролетевший над территорией Польши, не был сбит. Военные объясняли это тем, что из-за погодных условий установить визуальный контакт с объектом не удалось, а потому не было уверенности, что мы имеем дело не с гражданским объектом. Премьер-министр Дональд Туск также намекнул на подобные сомнения», – утверждает газета.

«Проблема со сбитыми самолетами часто имеет другую природу. Часто речь идет о долях секунд, которые не позволяют проверить, является ли это гражданским объектом», — сказал польский премьер.

Бывший командующий JW GROM генерал Роман Полько придерживается другой точки зрения. По его мнению, «даже без визуальной идентификации должны быть сбиты объекты, которые почти наверняка являются российскими ракетами и беспилотниками».

Генерал Полько также поставил под сомнение законность процедуры, согласно которой в мирное время решение о сбитии воздушного объекта над Польшей должно быть каждый раз санкционировано командующим оперативным подразделением.

В то же время министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил в интервью Польскому радио, что его страна не будет сбивать российские ракеты над территорией Украины без решения всего НАТО. Это же подтвердил и его хаместитель Павел Залевски после недавней неформальной встречи Совета министров обороны ЕС в Брюсселе

«Польша не воюет с Россией, НАТО тоже не воюет с Россией, поэтому польская ПВО не будет сбивать российские ракеты и ударные беспилотники над территорией Украины. Вместо этого Польша выступает за значительное укрепление обороноспособности Украины», – сказал Залевски.