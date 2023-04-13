Поляков проигнорировал острые вопросы от горожан на прямой линии от ЦУРа

Иван Добровольский.  
13.04.2023 20:29
  (Мск) , Санкт-Петербург
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Беспредел, Дзен, Общество, Политика, Россия, Санкт-Петербург, Скандал, Строительство


Жители Санкт-Петербурга во время очередной «прямой» линии с вице-губернатором Кириллом Поляковым задали волнующие вопросы, но четкий ответ на них так и не получили. Об этом пишут СМИ.

Соответствующая трансляция прошла 13 апреля. Петербуржцы оставляли комментарии с острыми темами под постом в группе Смольного во «ВКонтакте». Горожане также поинтересовались выдачей согласия на застройку в Московском районе на Алтайской улице.

Жители Санкт-Петербурга во время очередной «прямой» линии с вице-губернатором Кириллом Поляковым задали волнующие вопросы,...

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Девелоперы собираются на данном участке возвести «высотку». Однако вокруг нее будут находиться «сталинки». Жители города на Неве отметили, что это нарушает строительные нормы.

«Это безвозвратно извратит и изуродует красоту сталинской архитектуры этого прекрасного микрорайона. Просим вас вмешаться, инициировать прокурорское расследование на основании того, как были получены разрешения на это строительство и за чьей подписью они прошли. И так как дом находится на стадии котлована, еще есть возможность соблюсти строительные нормативы (7 этажей максимум) и сохранить архитектурную красоту микрорайона», — говорится в одном из комментариев.

Петербуржцы указали на дорогостоящие абонементы на платную парковку и некачественную работу общественного транспорта. Примечательно, что Поляков не смог ответить ни на один заданный вопрос.

Отметим, что губернатор Северной столицы Александр Беглов не стал принимать участие в эфире. Горожане неоднократно выражали недовольство по этому поводу.

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