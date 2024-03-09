Полянский: оружие НАТО уже не поможет Украине

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Ни американские танки «Абрамс», ни какое-либо другое западное вооружение уже не поможет киевскому режиму выстоять в войне против России.

Об этом в ходе заседания Совбеза ООН заявил зампостпреда России Дмитрий Полянский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Наши западные коллеги не теряют надежду, что воюющие за их интерес киевский режим сможет противостоять армии России. Правда, ставки уже сильно понижены, и вместо призывов помочь победить Украине мы уже слышим, что нельзя допустить победы России.

Но в условиях, когда инициатива на фронте полностью перешла к российской армии, вопрос состоит лишь в том, что готовы предпринять западные спонсоры Зеленского и его клики, чтобы попытаться спасти свой геополитический проект по созданию антиРоссии на наших границах от полного коллапса», – сказал Полянский.

Дипломат подчеркнул, что продолжение поставок оружия Украине приведёт лишь к новым жертвам, но не изменит ситуацию в целом.

«Поставок западного оружия тут явно недостаточно. Как выяснилось за последние дни, хвалёные американские «Абрамсы» горят не хуже разрекламированных немецких «Леопардов» – примерно так же, как восемьдесят лет назад в украинских степях горели их предшественники, немецкие «Тигры» и «Пантеры». Совершенно очевидно, что никакие новые поставки оружия на Украину агонию обанкротившегося киевского режима не остановят. Они могут лишь растянуть её по времени ценой жизни десятков, если не сотен тысяч украинцев. Тех самых, кого киевская власть отлавливает на улицах и бросает в бессмысленную мясорубку. Ведь на кону – выживание режима Зеленского и престиж тех, кто стоял за антиконституционным переворотом в Киеве десять лет назад», – добавил он.

«Подобная перспектива вызывает у ряда безответственных европейских политиков желание добиваться эскалации украинского конфликта, выведения его но новый уровень уже не опосредованного, а прямого столкновения России и НАТО. Сложно толковать иначе инициативу французского президента Макрона о необходимости введения войск Альянса на Украину для предотвращения краха киевского режима», – подытожил Полянский.