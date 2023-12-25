Полярный волк ему товарищ – Навальный нашёлся в лесотундре

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Месяц как «пропавший» блогер-террорист Алексей Навальный «нашелся» в исправительной колонии № 3 «Полярный волк» в поселке Харп Ямало-Ненецкого автономного округа.

Перевод Навального туда из колонии во Владимирской области связан с тем, что в последнем приговоре по делу об экстремизме он приговорен к 19 годам колонии уже не строгого, а особого режима, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Viber.

Однако беглый соратник блогера, иноагент Иван Жданов уверяет, что этапирование связано со страхом «кровавого режима» перед Навальным.

«С самого начала было ясно, что власти хотят изолировать Алексея, особенно перед выборами. Его местонахождение было скрыто. Был поставлен полный блок на информацию о нём. Даже сегодня, Верховный суд утверждает, что не знает, где он», – заявил Жданов телеканалу-иноагенту «Дождь».

Адвокат Илья Ремесло указывает, что сокрытие информации о Навальном на время его этапирования строго соответствует закону.

«И заметьте. За 20 дней, пока Навального «потеряли», в ФБК так и не смогли получить данные о том, где он находится и куда направляется. Как видите, ничего не слили, хотя холуи громко бегали и лаяли, митинги в США устраивали (все в Кремле очень испугались, ага). Информацию по Навальному дали строго, когда положено по закону, никаких утечек, все четко», – написал Ремесло.

Накануне озабоченность по поводу местонахождения Навального высказал госсекретарь США Энтони Блинкен. Либералы трактуют сегодняшнюю «находку» блогера как страх Москвы перед Вашингтоном. Патриоты считают, что заявление Блинкена ознаменовало провал переговоров о возможном обмене Навального.

Показательно, что сегодня же «нашелся» бывший муниципальный депутат Красносельского района Москвы, либерал Алексей Горинов. Оказалось, что он был госпитализирован в тюремную больницу. По словам адвоката, сейчас Горинов «выглядит намного крепче».

Политолог Сергей Марков допускает, что переговоры об обмене еще возобновятся.

«Путешествие Навального из Владимирской области на Север поможет Навальному понять всю географическую необъятность России и поэтому поможет Навальному стать ближе к реальности. ФСИН работает как туристическое бюро для Навального. Потом отправит его на Дальний Восток? И всегда есть шанс на заграничный тур. В порядке обмена на наших лётчиков или разведчиков», – написал Марков.