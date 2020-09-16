16.09.2020, Москва, Владимир Гладков
 
Беспорядки, беспредел, Конфликт, Кризис, Общество, Политика, Россия, США
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Полыхающие США уже перешли черту, за которой разрушение государства – эксперт


Сторонники Республиканской и Демократической партии США уже дошли до той точки противостояния, когда договорённости и компромиссы невозможны, поэтому политические потрясения уже навсегда изменили жизнь этой страны.

Об этом в эфире радио «Аврора» заявил политолог Ростислав Ищенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я бы сказал, что жизнь Америки уже изменилась навсегда. Потому что то, что там происходит, далеко от гражданского мира. Я думаю, что вероятность конфликта очень высока.

При том, что и одна сторона конфликта, и другая сторона конфликта понимают, что они находятся на грани разрушения государства, они об этом сами говорят. Но, тем не менее, ставки настолько высоки, что признать своё поражение им будет очень сложно. Причём, если Трамп на это ещё способен, то демократы открыто говорят, что они не собираются признавать поражение.

Но способность Трампа признать поражение не означает способность сторонников Трампа признать поражение. Потому что сторонники Трампа говорят: «Даже если Трамп проиграет, мы всё равно будем сопротивляться», – сказал он.


Также Ростислав Ищенко уверен, что стороны конфликта в США уже перешли ту черту, когда можно договориться.

«То есть, это как два мира в одной стране. И, к сожалению, они, возможно, уже прошли тот период, когда можно было договориться. То есть, они настолько ожесточены друг против друга, настолько радикализированы, что даже те люди, которые в рамках этих противостоящих движений призывают к переговорам, подвергаются остракизму со стороны своих собственных сторонников.

Потому что там вопрос поставлен по принципу: «Либо мы побеждаем, либо нас побеждают». А договариваться никто ни с кем не собирается», – резюмировал эксперт.

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