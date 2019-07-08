Полыхнёт, как в Сирии: украинские отставники нарисовали мрачный сценарий военных манёвров в Чёрном море

08.07.2019, Киев, Игорь Петров

Во время проведения учений «Си Бриз» Украине необходимо повысить бдительность, поскольку тайные российские агенты могут спровоцировать эскалацию обстановки в Черном море, где флот РФ развернул активность в ответ на маневры НАТО возле украинских берегов.

С другой стороны, на Украине есть силы, крайне заинтересованные разжечь пожар войны.

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Об этом «ПолитНавигатору» заявил капитан первого ранга Военно-морских сил Украины, первый заместитель председателя Союза офицеров Евгений Лупаков.

«России нужно вести разведку, следить за учениями Sea Breeze. Для этого должен быть какой-то повод. И те учения, которые она проводит – это такой повод.

Я думаю, что в ходе этих учений возможны провокации со стороны России, это однозначно. Надо держать, как говорится, ухо востро, и быть готовым к любой провокации. Россия может пойти на все, что угодно. Я не исключаю также, что провокатор может обнаружиться и в наших рядах», – опасается Лупаков.

В свою очередь, первый глава Союза офицеров Украины Вилен Мартиросян уверен, что страны НАТО сами вынуждают Россию действовать агрессивно.

«Эскалация более чем вероятна в результате этих учений. К сожалению, многие заинтересованы в том, чтобы на Украине было так, как в Сирии и других подобных местах – чтобы Россия тут воевала, а американцы помогут техникой. Не исключено, что начнется масштабная война.

Кому-то это очень, очень нужно. Многих сейчас не устраивает приход к власти Зеленского. Многие наши так называемые патриоты делают все, чтобы ситуация обострялась, отношения между Украиной и Россией ухудшались.

Поэтому все может быть на этих учениях, всего можно ждать. Не надо ждать, что этим руководят такие люди, которые этого не позволят. Россияне это такие люди, на все могут пойти. Россию уже разозлили», – предупреждает Мартиросян.