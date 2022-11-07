«Полюбите меня» – Тихановская передала дроны белорусским нацистам ВСУ

07.11.2022  18:15 (Мск), Москва
Елена Острякова.  
Просмотров: 561
 
Белоруссия, Военные преступления, Вооруженные силы, ВСУ-убийцы, Дзен, Нацизм, Общество, Оппозиция, Политика, Россия, Скандал, Украина
Новости Украины

«Объединенный переходный кабинет», созданный беглыми белорусскими оппозационерами как правительство в изгнании, направил боевикам из так называемого «полка Калиновского» два современных дрона.

Об этом в своем ТГ-канале сообщила самопровозглашенный «лидер белорусской нации» Светлана Тихановская, передает корреспондент «ПолитНавигатра».

«Объединенный переходный кабинет», созданный беглыми белорусскими оппозационерами как правительство в изгнании, направил боевикам из...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.


«Во время одного из рабочих визитов руководительница Кабинета Светлана Тихановская попросила зарубежных партнеров помочь белорусским добровольцам и договорилась про поддержку полка имени Костуся Калиновского. Благодаря этому были выделены средства на приобретение двух современных дронов, которые помогут белорусским добровольцам еще более эффективно выполнять свои задачи по обороне Украины от российских захватчиков», – написала Тихановская.

В августе группа белорусских боевиков, воюющая в составе ВСУ под названием «полк Калиновского», не поддержала Тихановскую, когда подверглась критике других беглых змагаров. Ранее «полк Калиновского» обвинил самый известный фонд оппозиции BYSOL в том, что собранные деньги не доходят до тех, для кого их собирают.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Ноябрь 2022
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Октябрь    
     123456
    78910111213
    14151617181920
    21222324252627
    282930  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть