«Полюбите меня» – Тихановская передала дроны белорусским нацистам ВСУ

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Новости Украины

«Объединенный переходный кабинет», созданный беглыми белорусскими оппозационерами как правительство в изгнании, направил боевикам из так называемого «полка Калиновского» два современных дрона.

Об этом в своем ТГ-канале сообщила самопровозглашенный «лидер белорусской нации» Светлана Тихановская, передает корреспондент «ПолитНавигатра».

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«Во время одного из рабочих визитов руководительница Кабинета Светлана Тихановская попросила зарубежных партнеров помочь белорусским добровольцам и договорилась про поддержку полка имени Костуся Калиновского. Благодаря этому были выделены средства на приобретение двух современных дронов, которые помогут белорусским добровольцам еще более эффективно выполнять свои задачи по обороне Украины от российских захватчиков», – написала Тихановская.

В августе группа белорусских боевиков, воюющая в составе ВСУ под названием «полк Калиновского», не поддержала Тихановскую, когда подверглась критике других беглых змагаров. Ранее «полк Калиновского» обвинил самый известный фонд оппозиции BYSOL в том, что собранные деньги не доходят до тех, для кого их собирают.