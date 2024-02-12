Пользователи Сети предположили возможную причину приезда главы ЦАР в РФ

Иван Добровольский.  
12.02.2024 19:50
  (Мск) , Москва
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Африка, Вооруженные силы, Дзен, Общество, Политика, Россия, Русская Весна


Пользователи сети Интернет предположили одну из возможных причин визита президента Центральноафриканской Республики Фостен-Арканжа Туадера в Москву. По их мнению, он намерен договариваться об увеличении числа российских специалистов в стране.

Предпосылками к этому может являться положительный опыт многолетнего сотрудничества РФ и ЦАР в военно-технической сфере. На протяжении нескольких лет специалисты из РФ регулярно проводят тренировки с бойцами силовых структур государства, а также принимают участие в совместных контртеррористических операциях.

Пользователи сети Интернет предположили одну из возможных причин визита президента Центральноафриканской Республики Фостен-Арканжа Туадера...

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Кроме того, еще одним поводом для расширения сотрудничества может быть усиление активности Запада в Сахеле. Это приводит к дестабилизации обстановки в регионе и подвергает опасности мирное население.

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По мнению пользователей Сети, вышеперечисленные причины могли замотивировать главу ЦАР на диалог с властями РФ об увеличении российского контингента в республике. Тем более, что ранее о подобных намерениях неоднократно высказывались центральноафриканские чиновники и политики.

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