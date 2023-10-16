Ползти на поклон к Москве: у Зеленского остался последний выход – экс-советник Кучмы

Анатолий Лапин.  
16.10.2023 17:30
  (Мск) , Киев
Просмотров: 1284
 
Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Кризис, Общество, Политика, Россия, Скандал, Спецоперация, Украина, Экономика коллапса


Украина оказалась в катастрофической ситуации, когда разрушена ее энегосистема, в стране нет денег, поднимаются цены и уничтожено животноводство. В этих условиях у власти остается лишь один выход – подписать соглашение о прекращении огня с Россией и уйти в отставку.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы, экономический и политический эксперт Олег Соскин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украина оказалась в катастрофической ситуации, когда разрушена ее энегосистема, в стране нет денег, поднимаются...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Viber.


«Если глобально говорить, для Украины выход только один – немедленная отмена военного положения, немедленный уход Зеленского в отставку, немедленные выборы. Немедленное подписание соглашения о прекращении огня с Московией.

Выхода нет, просто, – нет выхода, потому что денег нет, оружия нет. Более того, теперь ищут на границах происхождение горючего, поэтому завезти дизель и бензин невозможно на Украину, поднимаются цены, одна треть скота перебита, молока не будет, масла не будет, молочных продуктов не будет. Вы вообще, понимаете, что будет к зиме? Разрушена энергетическая, электросистема. Это катастрофа», – заявил Соскин.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Октябрь 2023
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Сентябрь    
     1
    2345678
    9101112131415
    16171819202122
    23242526272829
    3031  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть