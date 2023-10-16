Ползти на поклон к Москве: у Зеленского остался последний выход – экс-советник Кучмы

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Украина оказалась в катастрофической ситуации, когда разрушена ее энегосистема, в стране нет денег, поднимаются цены и уничтожено животноводство. В этих условиях у власти остается лишь один выход – подписать соглашение о прекращении огня с Россией и уйти в отставку.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы, экономический и политический эксперт Олег Соскин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если глобально говорить, для Украины выход только один – немедленная отмена военного положения, немедленный уход Зеленского в отставку, немедленные выборы. Немедленное подписание соглашения о прекращении огня с Московией. Выхода нет, просто, – нет выхода, потому что денег нет, оружия нет. Более того, теперь ищут на границах происхождение горючего, поэтому завезти дизель и бензин невозможно на Украину, поднимаются цены, одна треть скота перебита, молока не будет, масла не будет, молочных продуктов не будет. Вы вообще, понимаете, что будет к зиме? Разрушена энергетическая, электросистема. Это катастрофа», – заявил Соскин.