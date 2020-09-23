23.09.2020, Киев, Игорь Петров
 
Изменения в Конституцию, Местная власть, Политика, Украина
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Ползучий сепаратизм: Украинские регионы собираются брать валяющуюся на земле власть


Деградацию украинской власти не остановят ни новые выборы, ни новые майданы, а только изменения в Конституцию, которые бы перераспределили власть в пользу регионов.

Об этом в эфире телеканала «112 Украина» заявила юрист Елена Лукаш, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Выход, я думаю, обязательно появится. Природа не терпит пустоты. Давайте определимся в какой ситуации мы сейчас находимся: в Киеве происходит сдача суверенитета Украины, а в Украине, в регионах, центральная власть лежит на земле. Центральная власть регионами не занимается, понимаете? Да, они немного воруют на дорогах, немного воруют на программе «Нова украинская школа», но власть лежит на земле на самом деле.

Вся турбулентность или турборежим, как они называют, она происходит только в отдельно взятых головах на отдельно взятых Печерских холмах.

Итак, власть лежит на земле, и свято место пусто не бывает – обязательно начнутся самоорганизационные общественные процессы. Я думаю, пару лет – и мы придем, к сожалению, не через позитив и доброту, а через тяжкие испытания к необходимости вежливой расстановки приоритетов имущественных прав и гражданских состояний в новом общественном договоре.


Я не вижу возможности для Украины стагнировать по тем правилам, которые уже показали свою невозможность обеспечить нормальную жизнь и помогли привести к власти политиков, для которых сувереном являются исключительно послы, звонки и эсэмэски из посольств. Поэтому я не вижу будущего.

Механическое переизбрание власти ничего не изменит. Мы никогда не получим гарантий, что какого-нибудь «шмыгаля» не сменит какой-нибудь «мыгаль» или еще какой-нибудь «фигаль». Мы не имеем таких гарантий. Кроме того, существует обман избирателя, отказ от своей предвыборной программы, а кроме того у нас еще существует майдан и государственные перевороты и так далее. Я думаю, что стабилизировать ситуацию смогло бы то, чтобы власть потеряла привлекательность на Печерске. Новый общественный договор», – сказала юрист.

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