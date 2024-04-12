Померещился символ СВО: Украина потребовала от черногорского телеканала поменять логотип

Алексей Топоров.  
12.04.2024 15:44
  (Мск) , Белград
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Балканы, Дзен, СМИ, Украина, Черногория


К 80-летию радио и 60-летию телевидения Черногории государственные теле- и радиоканалы страны обновили логотипы, в их числе и Второй канал RTCG. Однако украинское посольство увидело в новой символике Второго схожесть с символами СВО, и предъявило претензию руководству госмедиаконцерна, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Новый логотип Второго телеканала Радио-Телевидения Черногории (RTCG2) был выполнен в желто-голубых тонах, однако цифра два в новом исполнении сильно напоминает букву Z. В комментарии для американского пропагандистского «Радио Свободная Европа» посол Украины в Черногории Олег Герасименко подтвердил, что имел телефонный разговор по этому поводу с директором RTCG Борисом Раоничем, однако подробности этого разговора не раскрыл.

К 80-летию радио и 60-летию телевидения Черногории государственные теле- и радиоканалы страны обновили логотипы,...

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«Единственный мой комментарий по этому поводу заключается в том, что логотип абсолютно не похож [на букву Z], и что это очень хорошо видно из книги стандартов», – в свою очередь высказался по поводу украинских претензий сам Раонич.

Новый символ второму государственному черногорскому телеканалу придумали дизайнеры из загребского Ivorin Atelier – хорваты дизайнеры Орин Иван Вркаш и Марко Вилипич. В целом, конкурс был объявлен в августе прошлого года, в нем приняли участие дизайнеры из Черногории, Сербии, Боснии и Герцеговины, Хорватии и Венгрии, на суд было подано 45 проектов логотипов. За лого Второго Вркаш и Вилипич получили приз в 16 тысяч евро.

Черногория – осколок Сербского мира, член НАТО и кандидат в ЕС, своей элитой полностью включена в орбиту Запада, сверяя как внешнюю, так и внутреннюю политику с посольствами США и ведущих стран Европы. Поэтому официально Подгорица поддерживает Украину и осуждает «российскую агрессию». И по этой причине черногорцам приходится терпеть подобные выходки украинских дипломатов.

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