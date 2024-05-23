«Помешает переговорам»: США отказались признавать РФ спонсором терроризма

Администрация США не считает нужным признавать Россию «государством-спонсором терроризма». Об этом на слушаниях в Комитете по иностранным делам в Конгрессе заявил глава Госдепартамента Энтони Блинкен, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По мнению Блинкена, такой статус помешал бы какому-либо сотрудничеству с Россией и возможным мирным переговорам. Кроме того, тогда нельзя будет экспроприировать российские деньги, замороженные Западом.

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«Определение того, что они совершают военные преступления и зверства, является наиболее точным. И использование полномочий, которые у нас есть в этих областях, мы считаем наиболее подходящим. Агрессия – это не терроризм, это совершенно разные вещи. Второе – я думаю, что проблема с обозначением – мы не думаем, что это действительно подходит для того, что делает Россия, – заключается в том, что это может создать риск подрыва координации многостороннего сотрудничества, которое у нас было по санкциям. Было бы чрезвычайно трудно отменить это решение, если мы когда-нибудь дойдем до места, где у нас будут мирные переговоры. И это было бы что-то, что вы хотели бы ввести в действие, чтобы преодолеть финишную черту», – сказал глава Госдепа.

«Но другая проблема заключается в том, что это может помешать усилиям, которые мы предпринимаем, очень энергичным усилиям, чтобы убедиться, что Россия заплатит за тот ужасный ущерб, который она нанесла Украине, включая использование ее суверенных активов, потому что они могут быть связаны с судебными разбирательствами, если у нас будет обозначение государства-спонсора терроризма», – заявил Блинкен.