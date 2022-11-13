Помилованная Россией нацистка на львовском ТВ: Все русские должны умереть, даже дети
Русские, включая маленьких детей, не имеют права на жизнь, равно как и Россия в целом.
Об этом в эфире львовского телеканала «НТА» заявила вернувшаяся по обмену пленными боевик теробороны ВСУ Ольга Лакунова, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.
«Вы вернулись из плена, вы пересекались и с днровцами, и с российскими военными, и, к сожалению, побывали в российских тюрьмах, где пересекались с их представителями, с системой заключения или плена. Что вы после этого вообще думаете про Россию, про русских?» – спросил телеведущий.
«Я думаю, что они должны умереть все, даже малые дети. Их не должно быть. Это (Россия – ред.) – какая-то очень длинная граница между Финляндией и Китаем», – ответила нацистка.
«Остро, но справедливо», – прокомментировала ведущая.
Спасибо!
Теперь редакторы в курсе.