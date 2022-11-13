Помилованная Россией нацистка на львовском ТВ: Все русские должны умереть, даже дети

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Новости Украины

Русские, включая маленьких детей, не имеют права на жизнь, равно как и Россия в целом.

Об этом в эфире львовского телеканала «НТА» заявила вернувшаяся по обмену пленными боевик теробороны ВСУ Ольга Лакунова, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Вы вернулись из плена, вы пересекались и с днровцами, и с российскими военными, и, к сожалению, побывали в российских тюрьмах, где пересекались с их представителями, с системой заключения или плена. Что вы после этого вообще думаете про Россию, про русских?» – спросил телеведущий.

«Я думаю, что они должны умереть все, даже малые дети. Их не должно быть. Это (Россия – ред.) – какая-то очень длинная граница между Финляндией и Китаем», – ответила нацистка.

«Остро, но справедливо», – прокомментировала ведущая.