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Помилованная благодаря своему российскому гражданству экстремистка Софья Сапега после освобождения рванула не в «родной» Владивосток (в этом городе она только родилась), а в Таиланд.

Об этом сообщил ее отец Андрей. Он мотивировал это тем, что дочери «нужна передышка».

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Примечательно, когда в аэропорту Сапегу подловили корреспонденты с телеканала «Звезда», она солгала им, что летит во Владивосток, после чего отправились к стойке регистрации рейса в Дубай. Видимо, девушка понимала, что спешный отъезд из России, ратовавшей за ее помилование, выглядит неприлично.

На самом деле с РФ Сапегу связывает только гражданство. Она с 6 лет жила с матерью в Белоруссии и выросла типичной прозападной змагаркой. Не случайно после окончания школы Софья поступила в вильнюсский Европейский университет, куда стекались все недовольные «режимом» белорусы, для дополнительной идеологической обработки.

И поэтому совершенно неудивительно, что в дни Беломайдана она оказалась редактором экстремистского тг-канала «Черная книга Беларуси», публиковавшего личные данные силовиков, чиновников, судей, журналистов, которых змагары затем подвергали изощренной травле. За это змагарка и была осуждена в Белоруссии на 6 лет.

После ареста в 2021 году защитники пытались представить Сапегу как «жертву любви» к другому экстремисту-телеграмщику Роману Протасевичу. Их вместе задержали, когда самолет, на котором они летели, совершил экстренную посадку в Минске из-за угрозы минирования. В первом интервью после освобождения Софья заявила, что никогда не любила Романа.

Псевдо-влюбленные, попав «в лапы Лукашенко», вели себя очень по-разному. Протасевич активно сотрудничал с властями, раздавая интервью, в которых поливал грязью все окружение самопрозглашенного «президента Беларуси» Светланы Тихановской.

Сапега успела дать интервью оппозиционным СМИ перед своей отправкой в колонию, в котором заявила, что считает свою работу на экстремистском тг-канале «правильной». И после освобождения на ступенях тюрьмы она не проклинала белорусскую оппозицию, а просто сдержанно поблагодарила президента Александра Лукашенко за «второй шанс, который был дан немногим» (явный намек на продолжающих сидеть деятелей Беломайдана).

Кстати, и белорусская эмиграция отзывается о ней вполне комплиментарно. Там уже перестали утверждать, что Протасевич раздает свои интервью «под пытками», зато Сапега для них положительный пример того, как можно никого не выдать.

Поэтому не надо удивляться, если из Таиланда Сапега направится куда-нибудь в Европу, и Тихановская ничтоже сумняшеся поставит освобождение первой политзаключенной «режима» себе в заслугу, даже не вспомнив о России.

Профессор Высшей школы экономики Андрей Суздальцев не видит в освобождении «змагарки» и русофобки ничего предосудительного.

«Российское государство вызволяла из белорусской тюрьмы своего гражданина (гражданку). Нашему МИДу и другим ведомствам наплевать на политические взгляды своей гражданки, важнее человек и его жизнь. И это правильно!» – написал Суздальцев в своем тг-канале.

В Белоруссии, напротив, обиделись на радость некоторых российских СМИ по поводу освобождения Сапеги.

«Прогрессивная российская общественность волнуется, а стоит ли теперь ждать освобождения Колесниковой (одна из лидеров Беломайдана – ред.). Что касается Сапеги, то российских военных из украинского плена с такой помпой не встречают как эту «бедную девочку», – написал белорусский политолог Александр Шпаковский.

Политолог Алексей Макаркин считает очень показательным, что вызволять Сапегу в Минск полетел губернатор Приморья Олег Кожемяко, которому в этом году предстоят выборы.

«Софья Сапега, как известно, не совершила «деятельного раскаяния» в отличие от Романа Протасевича. Сапега не «токсична» для приморских избирателей, которые далеки от классического либерализма. Они вряд ли сочувствуют белорусской оппозиции (можно предположить, что им куда больше нравится Лукашенко как сторонник порядка и советских ценностей), но российская гражданка, которая сидела у него в тюрьме за политику, не вызывает у них отторжения. Слой россиян, который требует расстреливать врагов народа, на самом деле не столь велик», – написал Макаркин.

Его коллега Александр Носович, считает, что освобождение Сапеги никак не связано с российской политикой.

«Если про помилование Протасевича еще можно было допустить, что это частная история отношений Протасевича с белорусской властью, то помилование еще и Сапеги вкупе с рядом более мелких и менее заметных историй – явный признак того, что Белорусское государство поставило себе задачу добиваться возвращения политэмигрантов. И ради этого Лукашенко посылает сигналы, что власть в Беларуси не злая, а наоборот добрая. Мол, возвращайтесь, не бойтесь. Поймем и простим», – написал Носович.

Он не считает правильным осуждать Лукашенко, поскольку России предстоит решать ту же задачу – возвращать беглых, о чем уже не раз заявляли те же депутаты Госдумы.