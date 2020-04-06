Помилованный Путиным экстремист рассказал, как надо было поступить с Крымом

06.04.2020, Киев, Максим Карпенко

Украина должна была сразу после объявления о независимости в 1991-м году начать тотальное искоренение всего русского на полуострове, установив украинский и крымско-татарский языки государственными и перекрыв финансирование пророссийским политическим и общественным организациям.

Об этом на сайте газеты «День», которая редактируется Ларисой Ившиной – женой экс-главы СБУ Евгения Марчука, пишет экс-представитель немногочисленного крымского украинства, пропагандист и бывший заключённый Мыкола Семена, отпущенный на Украину в рамках обмена заключенными, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Семены, это якобы позволило бы сохранить Крым в составе Украины.

«Надо было сразу после 1991 года ввести государственными украинский и крымскотатарский языки, надо было все школы, телевидение, документацию в государственных учреждениях, все другие сферы жизни и т.д. перевести на украинский язык (кто-то говорит, нельзя так сразу? Не сразу?.. Украинский язык является государственным в Крыму с 1954 года!).

Надо было запретить пророссийские политические и общественные организации, которые процветали в Крыму еще и при поддержке украинского бюджета, и перекрыть их финансирования из России. Достаточно сказать, что Украина финансировала из бюджета развитие русского языка в Крыму больше, чем украинского, всячески поддерживала развитие общественных организаций без учета их характера.

А следовало ограничить трансляцию из России подрывных сепаратистских программ, доставку и продажу в Крым сепаратистской российской прессы, запретить функционирование русской церкви и тому подобное. Ведь заботиться о Крыме Украина имела именно как об украинском регионе, как о части Украины, а не России», – рассуждает Семена.

Пропагандист также сокрушается, что в феврале 2014-го Украина не провела спецоперацию в Крыму, выбив «зеленых человечков» из зданий Совмина и Верховного Совета.

«В Крыму думали: почему Украина не атакует диверсантов и не выбросит их из Крыма? Каждый час ждали атаки. В первые дни, когда для международного права они были типичными террористами без знаков различия, это можно было сделать даже ценой разгрома фундаментов и самих домов. Не жалко. Потом бы отстроили. Тем более, что, оказывается, у них был приказ, если за первые сутки не удастся захватить инициативу, то они должны прекратить операцию и отходить.

Я думаю, что именно так в подобном случае действовала бы сама Россия, если проанализировать ее намерение «мочить в сортирах», ее штурм Грозного, расстрел парламента Хазбулатова, тому подобное. Но, ох, Украина – не Россия … Российскую спецоперацию можно было прекратить именно в начальный период, в первые два дня, и именно решительными ответами на террористический акт», – воинствует Семена.

Он считает, что назначение на должность министра обороны Украины в то время националиста Игоря Тенюха было ошибкой – эту должность должен был занимать, по его мнению, «боевой генерал», вроде экс-министра Александра Кузьмука или уже упомянутого Евгения Марчука. Семена вспоминает, как в начале 90-х Марчук организовал спецоперацию в Крыму и фактически лишил должности первого и единственного президента республики Юрия Мешкова, подавив пророссийские настроения на полуострове.

«Думаю, у власти и сегодня есть возможность использовать оперативный и стратегический опыт Евгения Марчука для решения проблемы как в Крыму, так и на Донбассе», – раздает советы украинский националист.