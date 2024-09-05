Помилованный Путиным меджлисовец-террорист намерен строить из себя «жертву режима» перед ЕС

Помилованный президентом РФ замглавы запрещенного меджлиса Нариман Джелял будет добиваться в международных инстанциях признания себя невиновным, а дело о диверсии – «сфабрикованным российскими правоохранителями».

Об этом он заявил в эфире канала «Укринформ», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Джелял получил 17 лет колонии за организацию подрыва газопровода в селе Перевальное недалеко от воинской части. Исполнителями диверсии стали братья Ахтемовы, которым Джелял пообещал заплатить 2 тысячи долларов. Обещанных денег они не дождались и ближайшие 15 лет проведут в тюрьме, в отличие от своего куратора, который попал под обмен на священнослужителя УПЦ. 28 июня зампреда меджлиса из колонии в Красноярске через Белоруссию доставили на Украину. Официально он получил помилование от президента РФ, с такой формулировкой категорически не согласен и будет требовать снятия с себя всех обвинений.

«У меня было общение с представителями фонда Джорджа Клуни, которые сотрудничали с моими адвокатами. Я даже подписывал разрешение представлять мои интересы в международных инстанциях. Не помню, шла ли там речь о международном уголовном суде, но знаю, что материалы по моему делу приобщены к общей доказательной базе. Я хочу продолжать это дело. Тем более, что братья Асан и Азиз Ахтемовы до сих пор в плену, как и множество моих соотечественников по сфабрикованным делам находятся под арестом. Поэтому я очень заинтересован в том, чтобы доказать в международных инстанциях, что я невиновен, а виновна российская сторона, российская судебная и в целом правоохранительная система, и все дело сфабриковано», – вещал Джелял.

Он считает уголовное дело против себя политическим и намерен «доказать это для международной общественности». С этой целью в скором времени Джелял отправится за границу выступать перед международной аудиторией на тему «политического преследования в России», чтобы получить дипломатическую, политическую и материальную поддержку для Украины.