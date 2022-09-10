Помилованный Сенцов: Захватим Крым и будем отлавливать пророссийских

Новости Украины

Достаточно будет поднять над Крымом флаг Украины, чтобы подавляющее большинство жителей полуострова отреклись от России – это человеческая сущность вне национальностей. Тех же, кто останется на пророссийских позициях, будут «отлавливать».

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил осужденный за терроризм и переданный Украине по обмену бывший крымчанин, называвший себя «режиссёром», а ныне воюющий в ВСУ Олег Сенцов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Действительно, для всех наших проукраински настроенных людей, которые чувствуют себя в оккупации всё эти 8 лет, это (удары по Крыму и взрывы – ред.) праздник. Потому что они понимают, что вот, путинской России нанесён удар. Вот они видят, что ВСУ работают и могут дойти военным путем. Я не знаю, как пойдёт эта война. Будет ли какая-нибудь военная операция освобождения Крыма, может быть, до этого не дойдёт, если мы освоим всю территорию континентальной Украины военным путём. Грубо говоря, если освободим все новые оккупированные территории и Донецк, после этого Путину будет тяжело удержаться у власти, и после этого мы подойдем к Крыму, мы сможем просто накрывать Крым точечно. Там, где мы хотим, военные объекты, не заходя туда физически пехотой. Потому что потери, его оборонять, всегда бои за Крым были всегда очень тяжёлые и кровопролитные. Это исторически так. И, может, до этого не дойдёт. А может и дойдёт», – сказал «режиссёр».

При этом, по его словам, достаточно будет поднять над Крымом «прапоры», чтобы крымчане стали заукраинцами.

«Когда в Крыму появятся украинские флаги, большинство скажет, что мы ждали вас всю жизнь. Будут благодарить. Это ментальность любых людей, не только украинцев. Не только крымчан или людей Донбасса. В целом любых. Поэтому всегда я говорил, что надо освободить территории. Когда освободим территории, те, кто были за нас, скажут, что они за нас. Те, кто смирится с этим, тот смирится. Кто не смирится, они или уйдут, или мы их будем отлавливать», – поделился мыслями Сенцов.