Помиловав Лукашенко, мы спасаем Белоруссию – Михеев

07.09.2020, Москва, Владимир Гладков

Спасая белорусского президента Александра Лукашенко от нелегитимной расправы, Россия в первую очередь спасает Белоруссию от украинского сценария.

Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил российский политолог Сергей Михеев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Что касается белорусской оппозиции, то с технической точки зрения, если они хотели, чтобы Лукашенко ушёл, а всё остальное их устраивает, первым, к кому они должны были обратиться, это к Кремлю. Надо было обратиться к Москве на фоне того же самого инцидента с «боевиками «Вагнера», и тогда, если они действительно заинтересованы только в одном – в уходе Лукашенко, кто знает, может у них появилась какая-то технологическая возможность, неизвестно. Но для этого надо было иметь определённую гибкость мозга, надо было какие-то другие технологические схемы выстраивать.

Может быть, в тот самый момент, когда Лукашенко сам себя подвесил в безвоздушном пространстве, обвинив Россию чуть ли не в агрессии, в этот момент надо было обращаться к Кремлю, к Путину, и тогда вообще всё это разворачивалось бы по-другому, хотя я никаких симпатий к оппозиции не испытываю, я просто говорю о технологической рамке. Но для того, чтобы до этого додуматься, надо было быть самостоятельными и достаточно талантливыми людьми, они таковыми, судя по всему, не являются», – завил Михеев.

По его словам, совершенно очевидно, что оппозиция отрабатывает поставленную западными специалистами задачу, которые тоже часто действуют по схеме.

«Например, на Украине получилось, давайте сюда перекладываем штампованную схему – глядишь, и здесь получится. Да, конечно, они системно подходят, да, у них бесконечное количество денег – мы зарабатываем их, а они рисуют, эту разницу невозможно преодолеть. Но часто и они ошибаются, мы просто не можем воспользоваться их ошибками. Нам, может, не хватает собственной гибкости и напора.

Но в этом смысле белорусская оппозиция показывает свою слабость, потому что они достаточно долго говорили только о Западе, до тех пор, пока не поняли, что антироссийская тема или тема России не может быть проигнорирована в Белоруссии. Они хотели эту тему вынести за скобки, особенно когда Лукашенко стал ею пользоваться, они поняли, что нужно каким-то образом с ней работать, ну и начались эти кривоватые высказывания о том, что мы тоже за отношения с Россией, всё хорошо, Лукашенко даже не умеет выстраивать отношения с Россией. Люди технологически, на мой взгляд, бездарны», – отметил политолог.

«Что касается будущего, конечно, хорошо, чтобы всё опять собралось вместе, но если рассматривать тактическую рамку, то понятно, будет конституционная реформа. Потому в рамках этой реформы мы должны понять, где наше место, что мы должны делать, какая должна быть реформа. Потому что Лукашенко действительно нам обязан.

Я считаю, что мы спасаем и Белоруссию, и Лукашенко. Я считаю, здесь не должно быть дихотомии: мы спасаем Лукашенко от нелегитимной расправы с помощью Запада, но одновременно с этим мы в первую очередь спасаем Белоруссию от того разгрома и хаоса, который постиг другие территории бывшей большой страны, как Украину в частности. Через Лукашенко мы спасаем Белоруссию. Я здесь не вижу никаких противоречий: Лукашенко мы спасаем на короткое время, Белоруссию – на более длительное», – подытожил Михеев.