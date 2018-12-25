Помимо войны у Порошенко в запасе еще один грязный трюк
Главная ставка штаба Петра Порошенко – обвалить явку на предстоящих выборах президента. Так он надеется при помощи административного ресурса и фальсификаций обеспечить переизбрание на второй президентский срок.
Об этом политолог Дмитрий Корнейчук заявил в эфире канала «NewsOne», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«У Порошенко самая главная политтехнология будет строиться на низкой явке избирателей. Только с ней можно максимально купить голоса для того, чтобы получить максимальный результат, провести максимальные фальсификации, использование админресурса.
То есть, если украинцы пойдут на эти выборы, и все поймут, что его голос важен, и те люди, которые хотят голосовать против власти, пойдут и проголосуют, то у Порошенко нет шансов победить во втором туре.
Я уже не говорю о том, чтобы вообще выйти во второй тур.
Люди должны понимать, что власть делает всё для того, чтобы украинцы не шли на выборы, поэтому я говорю всем, что каждый должен пойти и проголосовать против власти – для того, чтобы потом, если вдруг опять окажется, что Порошенко оказался президентом благодаря десятой или двадцатой части страны, все не сидели, схватившись за головы, и не говорили: «Как же это произошло?», – отметил политолог.
Метки: Выборы президента Украины
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