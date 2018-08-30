Помирит ли футбол Украину и Россию?

30.08.2018, Киев, Максим Карпенко

УЕФА не должна разводить украинские и российские команды и делать невозможными их встречи в турнирных сетках, поскольку это еще больше разъединяет народы.

Об этом пишут «Известия» со ссылкой на международную спортивную организацию «Sport for all», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Так, организация подготовила обращение к УЕФА с просьбой отказаться от этого принципа и не мешать украинским и российским футболистам сражаться на поле.

«Мы подготовили обращение к УЕФА, в котором выступаем за разрешение проводить матчи между российскими и украинскими клубами. Также мы выступаем за то, чтобы сборные России и Украины не разводились по разным группам на предстоящем первенстве Европы по футболу. Недавний бой между российским боксером Муратом Гассиевым и украинским бойцом Александром Усиком в Москве показал, что спортивные мероприятия с участием спортсменов из двух стран могут проходить в дружественной атмосфере. Целенаправленное разведение России и Украины отчасти лишает турниры спортивного принципа», – заявил руководитель организации Янис Кузинс.

По его словам, если УЕФА боится массовых беспорядков на матчах, то их можно проводить на нейтральных стадионах или вовсе без зрителей.

«Это будет способствовать налаживанию отношений между народами России и Украины. Спорт не нужно смешивать с политикой. Уверены, что все вопросы, связанные с безопасностью, можно решить».

Напомним, в 2014 году исполком УЕФА принял решение не допускать встреч между российскими и украинскими футбольными клубами, а также сборными стран из соображений безопасности.

Ранее УЕФА создал Крымскую футбольную лигу и выделил миллион евро на развитие футбола на полуострове.

А бывший президент Федерации футбола Украины Анатолий Коньков признался, что болеет за российскую футбольную сборную.