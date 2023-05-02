Помни 2 мая…

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«Ютуб» видео подогнал, где блаженный БГ рассуждал о войне и сыпал метафорами — мол, чем дерево по одну сторону границы отличается от дерева по другую сторону?

Мудрец, епт. 9 лет назад люди в русской Одессе тоже не понимали, чем они отличаются от таких же людей в Белгороде или Ростове-на-Дону. Но их взяли и за это сожгли.

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Но только «плешивые стада» коллективного БГ не прикрепили тогда на аватарки пацифистские лозунги, не отменили гастроли на Украине, не написали антивоенных песен в коллабах со всякими там леннонами младшими, секущими в политике как те котята, у которых желудок меньше наперстка, только у некоторых творцов — это мозг.

Тогда, 2 мая 2014 года, русские мученики Одессы были не их делом. А вот бандеровцы и нацисты, которых «за що?!», почему-то стали…

Толпа «не так встальщиков» слилась с либеральной публикой в едином порыве по моральному уничтожению недобитых и недожженных, и все они зашагали нога в ногу со своими единомышленниками в нацистской Украине, в каких-то несчастных сотне метров от границы, где деревья такие же, как у них под носом, а вот люди — люди нет.

Могу сказать, зря стараются. Так, как унижали недобитых и убитых одесситов «воины света» все девять лет с момента чудовищного преступления в Дом профсоюзов, не делал никто.

9 лет, от годовщины к годовщине, на глазах у матерей погибших друзья либералов-гуманистов жрали шашлык, потому что называли шашлыком мертвых, жгли на их могилах временные деревянные кресты, стреляли в толпу скорбящих из пневматов, включали фашистские марши, снимали людей с цветами на видео, набивая базу СБУ.

В прошлом году 1 и 2 мая объявили затяжной комендантский час, а в этом с барского плеча не стали — видать, камеры освободились, и предыдущие партии «сепаров», «шпионов» и просто людей с цветами отправились по этапу или на тот свет.

«Прошу вас сбрасывать информацию о сепарах и их планах. Каждое обращение будет проработано. Тот, кто предоставит обоснованную информацию, по которой удастся задержать предателя, получит приз», — призвал накануне 2 мая штатный эсбэушный провокатор Ганул.

«Девятая годовщина нашей совместной победы над русской весной в Одессе. За все годы издевательств и террора против одесситов со стороны русских нацистов было отплачено сполна», — похвалился глава одесского филиала Института нацпамяти Гуцалюк.

А что происходило на самом деле?

Давление со стороны силовиков — «беспрецедентные меры безопасности» — превысило ожидания даже по нынешним оккупационным меркам. Еще 1 мая Куликово поле обнесли по периметру заградительными лентами, усиленными нарядами полицаев и военных, автозаки установили через каждые пару метров. Увеличили количество блокпостов и остановили движение личного автотранспорта.

У людей, идущих с цветами к Дому профсоюзов, проверяли паспорта, фотографируя несколько страниц, включая страницу с пропиской, обыскивали, и долго изучали содержимое смартфонов. Некоторых на рамке металлоискателя зачем-то просили набрать на своих телефонах особую комбинацию из цифр (чтобы проще было оказаться в базе СБУ?). На Куликово поле — огромную площадь — пропускали только от одного до трех человек.

Проверка документов велась даже в троллейбусах, проезжающих мимо, тормозили даже людей, которые выходили выносить мусор и за хлебом, даже пенсионеров с сумками на колесиках с картошкой по акции. «Куда вы направляетесь и с какой целью?», — такой вопрос ожидал каждого, кто находился 2 мая в районе Куликова поля.

Какой именно улов принесла СБУ нынешняя скорбная дата по части задержания «сепаров» и выдаче повесток — а люди все равно пришли к Дому профсоюзов — нам еще только предстоит узнать.

Также хочется вспомнить ту часть якобы «адекватников», которые когда-то ринулись голосовать за Зеленского в надежде, что при нем будет организована специальная депутатская комиссия по расследованию трагедии 2 мая, однако это было одно из первых проваленных партией «Слуга народа» голосований.

Напомню также, что все 9 лет с момента трагедии судили лишь жертв преступления, а сами преступники — организаторы, участники, непосредственные убийцы — не просто находятся на свободе, но, в статусе героев, продолжают уничтожать всех несогласных с нацистским устройством Украины.

2 мая — трагедия не только для Одессы, 2 мая 2014 года раз и навсегда разделило мир на людей и нелюдей, противостоять которым в гестаповских условиях стало невозможно. Но даже если это пока невозможно, то все равно 9 лет зудит в висках строчка из песни: «Помни 2 мая. Помни и отомсти».