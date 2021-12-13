«Помни, китаец, здесь хозяин украинец!» – митинг у посольства в Киеве

Около 50 человек провели под посольством Китая акцию протеста против попыток китайских инвесторов вернуть контроль над предприятием «Мотор сич», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Активисты держали бумажные плакаты с лозунгами «Помни, китаец, здесь хозяин украинец!», «Китай, руки прочь от Украины», «Не отдадим «Мотор Сич» и пр. Они заявляли о поддержке санкций против китайских инвесторов, выступали за открытие посольства Тайваня на территории Украины и ограничение дипломатических контактов с официальным Пекином. Представители посольства Китая проигнорировали акцию – никто не вышел к активистам пообщаться.

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Как известно, 50% акций «Мотор Сич» были выкуплены китайскими компаниями Skyrizon Aircraft Holdings Limited и Xinwei Group еще в 2019 году. Однако в марте 2021 года президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении в действие решения Совбеза о национализации предприятия. Наблюдатели связывали это с указанием США, борющихся против экономической экспансии Пекина. Китайские инвесторы, в свою очередь, подали иск в арбитражный суд в Гааге на сумму больше 4,5 млрд долларов против Украины.

Политолог Александр Семченко считает, что тему «Мотор сичи» разгоняет команда действующего президента.

«Очевидно, в проведении таких акций заинтересованы те, кто принимал такое решение относительно «Мотор сичи». Вероятно, таким образом пытаются изобразить общественную поддержку, продемонстрировать, что люди понимают политику в отношении «Мотор сичи» и разделяют её. Кроме того, такие акции призваны несколько подтянуть рейтинг этих одиозных личностей, продемонстрировать их «патриотическую позицию».

Мы помним, чьими распоряжениями отменялась сделка по «Мотор сичи», вводились санкции и так далее.

Мы помним, как со стороны патриотической, так сказать, общественности недавно звучали всякие требования расследования скандала, связанного с вагнеровцами и так далее.

Офису президента это неприятно. Возможно, в действующей власти кто-то предложил такой проектик: давайте сделаем поддержку общественности в теме «Мотор сичи».

То есть, это даже не попытка помочь американцам, это попытка перенаправить оппонента, чтобы не мешал. Я не вижу других заинтересованных сторон, кроме Офиса президента то, кто мог бы стоять за такой акцией», – сказал Александр Семченко в комментарии корреспонденту «ПолитНавигатора».