Помни Ржев, мчи в Ржев

06.05.2021, Москва, Платон Беседин

Недавно построенный мемориальный комплекс, посвященный памяти советских солдат, павших в боях подо Ржевом, – это место, обязательное к посещению, если вы оказались в тех краях.

Об этом в авторской колонке для «ПолитНавигатора» пишет российский писатель Платон Беседин.

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Знаете, что люблю? Когда всё делают правильно – по уму. Когда достижения есть – разного уровня, личные и коллективные. Но тут что ещё важно? Рассказать о том хорошем, что было задумано и реализовано. А у нас ведь любят народ только ужасами да проблемами откармливать, а о позитивном промолчат. На всякий случай.

Да, не без проблем в стране. Но и не без «сделано по уму»…

Накануне 9 Мая планируется много мероприятий, связанных с этим великим днём. Мы к тому привыкли. Иногда, правда, перегибают, иногда льют ненужный пафос, а иногда давят глупым официозом. Однако необходимо в первую очередь что? Обеспечить доступ к знаковым местам.

Я был в Сталинграде, Бресте, Хацуни, Хатыни, Керчи – Севастополь вообще моя родина. И ощущение от этих мест колоссальные. Они просто меняют тебя как человека – меняют в корне, что называется. С Мамаева кургана выходишь другим. Посещение таких мест, как и общение с живыми ветеранами, намного мощнее и действеннее любого официоза.

Но ведь сколько ещё предстоит сделать, восстановить? Стараются.

Поразил многих – со знаком плюс – новый мемориал в городе Ржев. Увековечили память тысяч погибших. Я до него ещё не добрался, но собираюсь в ближайшее время. А многие говорили, когда мы беседовали о данном мемориале: «Только на машине туда ехать, да?».

Так было. Но вот – в преддверии празднования Дня Победы поезда «Ласточки» из Москвы полетят прямо к Ржевскому мемориалу. Они помчатся с 8 мая по 10-е, ещё и заглянут в чудесные Тверь, Торжок и Старицу. Для полноценной реализации такой задумки в рекордные сроки построили новый вокзал, платформу остановочного пункта Ржевский мемориал и организовали комфортную пересадку на автобусы. Разве не прекрасно? Всегда бы так, что называется.

И, по-моему, если вы в Москве или где рядом, то прекрасно и на Парад попасть, и менее массово посетить Ржевский мемориал. Это правильно – быть в таких местах. А в канун 9 мая находиться там просто обязательно. Для осознания. Такова лучшая прививка от беспамятства.