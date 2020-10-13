«Помним всех поимённо»: Бандеровцы знают о пророссийском подполье в СБУ

13.10.2020, Киев, Вадим Москаленко

Несмотря на то, что бандеровский режим на Украине перенес празднование Дня защитника Отечества на 14 октября – годовщину создания УПА, большинство населения, в том числе и многие офицеры различных силовых структур, продолжают отмечать «по-советски» 23 февраля.

Об этом в эфире своего YouTube-канала заявил экс-советник главы СБУ, бывший депутат Верховной рады от ВО «Свобода», львовский неонацист Юрий Михальчишин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«С 2014 года 14 октября мы отмечаем День защитника Отечества. Правда, есть неминуемая проблематика – в головах совков (причём не только старшего поколения, совки встречаются и в 16-летнем возрасте) есть конкурирующая дата – это 23 февраля, День защитника Отечества.

Эта дата имеет способность продолжать жить в мозгах наших соотечественников, это живучая мифологическая структура. Я не побоюсь этого слова, но даже в тех структурах, которые призваны защищать нашу территориальную целостность, суверенитет и конституционный строй, офицерьё старой закалки за закрытыми дверями 23 февраля достаёт из сейфа коньяк, и с тостами определённой направленности, поднимают рюмки. Это мы знаем, видели, и помним всех поимённо», – пригрозил Михальчишин.