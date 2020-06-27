Помочь Лукашенко может только Путин», а спасти Белоруссию – только Лукашенко

27.06.2020, Москва, Елена Острякова

Победа любого кандидата в президенты Белоруссии кроме действующего лидера Александра Лукошенко устроит Запад, поскольку будет означать украинский сценарий.

Об этом в эфире youtube-канала Zasuverenitet заявил белорусский общественный деятель Андрей Иванов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Приход к власти любого кандидата кроме действующего президента Лукашенко приведет к хаотическим действиям, выходу нацистов на улицы и повторению сценария, который мы видели на Украине. И на это рассчитывают западные кураторы», – сказал Иванов.

При этом он признал, что сам Лукашенко не является пророссийским политиком. Он надеется, что ситуацию изменит предстоящая встреча белорусского и российского президентов.

«Сейчас момент икс, когда нужны какие-то гарантии со стороны России. Скорее всего, эта поездка – чтобы получить гарантии за определенные решения и действия, которые нужно будет совершить до выборов. Надеюсь, что после этой встречи крышку с кастрюли срывать больше не будет. Не будет этих непонятных эмоциональных всплесков, когда люди здесь смотрят, и мы удивляемся. Когда президент начинает русофобию раскачивать, у всех просто крыша едет. Этого нельзя делать», – сказал Иванов.

Он считает, что только поддержка России позволит Белоруссии сохранить суверенитет.

«Помочь Лукашенко может только Путин. Здесь без вариантов. Потому что вся мощь России: специальные службы, военно-политическая составляющая, разведка и так далее, – может сработать на укрепление белорусского суверенитета и государственности», – сказал Иванов.

Ранее предполагалось, что Путин и Лукашенко поговорят после Парада Победы в Москве. Однако из-за чрезвычайной ситуации в Минске, где была отравлена водопроводная вода, белорусский лидер был вынужден спешно улететь. Следующая встреча президентов намечена на 30 июня. В этот день в Ржеве будет открываться мемориал Великой Отечественной войны.