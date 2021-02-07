Помочись на оппонента

07.02.2021, Москва, Платон Беседин

Новость – одновременно нелепая и отвратительная – выползла из информационного пространства. Гаденький эпизод случился четырьмя днями ранее – однако резонанс (за счёт социальных сетей) он набирает прямо сейчас.

Внук 2006 года по фамилии Мартынов и по имени Владимир решил с друзьями-приятелями у деда пивка погонять. После чего вступил со старшим родственником в перепалку насчёт Навального. Закончилось всё сюрреалистично: внук обоссал (цитата) деда. Когда случился резонанс, то Мартынов быстренько «выпилился» из соцсетей. Оказалось, что недоросль и выродок Мартынов был ярым фанатом Навального – и митинги прилежно посещал.

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А теперь – ремарка, важная. Почему данный эпизод привлёк моё внимание. Не ради того, чтобы выдернуть сторонника Навального и спроецировать его на остальных, нет. К чему эти манипуляции?

Просто важно понять следующее. Когда Навальный говорит мерзости о ветеране, прошедшем войну, лагеря, дожившем до 94 лет, а кто-то заявляет: мол, смотрите, Алексей-то саморазоблачился – то это не совсем так. Потому что Навальный, безусловно, не семи и даже не шести пядей во лбу, однако он, как отличный маркетолог, умеет нравиться целевой аудитории. Собственно, вся его деятельность – тому подтверждение. И, оскорбляя ветерана – сознательно, – он работает как раз-таки вот на таких мерзопакостных Мартыновых. А их, поверьте, немало в стране наплодилось.

И если России нужна оппозиция, необходим внятный протест, то надо избавляться от тех, кто маргинализирует его. А таких достаточно. Не стану говорить много, но достаточно. И, к сожалению, это те люди, которые слишком мало знают, но слишком усердны в уничтожении и дискриминации оппонентов. Им всё равно, о чём кричать – важно кричать.

А когда все эти замечательные светлоликие ребята, которых, отрабатывая западные инвестиции, расхваливают представители старой школы (вроде Дмитрия Быкова), вдруг придут к власти – не дай Боже, – то они не станут размышлять и искать варианты, а просто, что называется, нассут на оппонента. Не только на его мнение, да, но и на самого оппонента. Они так привыкли. Потому им можно всё. Можно угрожать кишки оппонентам выпустить. Можно давать информацию о родственниках «силовиков». Можно гадить на память о Великой Отечественной войне. Они разрешили себе всё, потому что априори правы. Но разрешим ли мы им?

Касательно же произошедшего безумия. В этом есть мощная аллегория, образ – когда «вождь» унижает ветерана в суде, а после уже форменное непотребство совершает взращенный на идеологии ненависти недоросль-мутант. Это не просто совпадение, нет. Не понимать этого значит плодить дичь далее. А что до господина Навального, то он лишь часть истеблишмента, оставшийся – на время? – без «крыши». Истинная же угроза кроется в том, кто идёт за ним.