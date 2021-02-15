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15.02.2021, Москва, Елена Острякова
 
Дзен, Общество, Оппозиция, Политика, Происшествия, Россия, Скандал
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Помочившийся на деда навальнёнок отловлен и по-украински наказан


В Москве линчевали подростка, который плевал и мочился на спину своего деда, убеждавшего внуков не ходить на акции в поддержку криминального блогера Алексея Навального.

Братья сами выложили видео с этой безобразной сценой в интернет и возмутили очень многих людей, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Теперь главного героя видео заставили извиняться на камеру, а когда он это сделал, все равно облили ему лицо мочой.

«Это кто решил на себя взять роль уличных судей? Я против любых расправ. Должен работать закон. Наказывать обязаны сотрудники детской комнаты полиции. Разбираться с родителями. Ставить на учёт. Беспредел невозможен. И украинство в нашу жизнь тащить не нужно», – прокомментировал новое видео журналист Роман Голованов.

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