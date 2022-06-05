«Помогает ФСБ» – нацисты проклинают приголубившие Невзорова власти

Новости Украины

Президент Украины Владимир Зеленский решил по примеру своего предшественника Петра Порошенко окружить себя «медийными собачками» из числа «раскаявшихся» российских либералов и предателей.

Об этом в эфире YouTube-канала «Цензор. нет» заявил призывавший убить полтора миллионов «лишних людей» Донбасса одиозный украинский журналист Богдан Буткевич, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы все ждём на данный момент сообщения на сайте президента, то есть мы должны получить конкретный указ. Потому что это всё вылетело с гнилого рта Тоши Геращенко. Поэтому перейдём к конкретике, что произошло. Смотрите, Тоша говнозад, то есть Тоша Геращенко, аваковское говно, которое продолжает работать советником Дениса Монастырского, эта сволочь выкладывала на своём ублюдочном канале информацию в первые месяцы о прилётах, куда и как палили. Но ясно, что это животное никакого наказания не понесло, что не удивляет», – ругался Буткевич.

По его словам, советник главы МВД Антон Гераценко помогает ФСБ создавать картинку, что «не все русские одинаковые, есть и хорошие».

«Если ты признаёшь себя русским, носителем этой культуры, то ты автоматически считаешься варваром, которому нельзя подать руку. Ты говно, потому что ты нацист. Это очень правильный и выгодный нарратив украинской общественной подачи и на Запад в первую очередь. И к слову, эта штука работает, очень неплохо работает. Мы доказывам всему миру, что каждый русский это х…, что нормальный русский это только тот русский, который кается и отказывается от своей идентичности, потому что он говорит нельзя в такой ситуации быть русским, потому что это означает быть на одной шахматной доске с убийцами Бучи. Правильная позиция? 100% выигрышная. Позиция абсолютно идеальная с точки зрения стройности идеологического нарратива. А теперь смотрите – в этот момент Тоша говнозадый и разная другая сволочь берёт и тянет сюда «хороших русских». И это идеально ложится в спецоперацию ФСБ, лицом которой является Овсянникова, чтобы доказать, что не все русские одинаковые», – возмущался пропагандист.

По его мнению, Зеленский ничем не отличается от Порошенко, окружая себя медийными собачками из числа беглых российских либералов.

«Пётр Алексеевич Порошенко, который давал Киселёвым и Говнопольским гражданство ничём не лучше Зеленского. это всё тупое малороссийство. Самое парадоксальное то, что Зеленский повторяет ошибки Порошенко. Так же, как Порошенко из таких, как Ганопольский и Киселёв, создал лично ему преданных собачек медийных, которые его облизывают на его канале. Так же Зеленский, который рассказывал, что он анти Порошенко, теперь пытается создать своих медийных собачек, только теперь не из этих, а из Невзорова и ещё из кого-то кого он хочет притянуть сюда», – резюмировал Буткевич.