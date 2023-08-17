Помогающим ВСУ украинским учителям урезали зарплаты
С началом войны против России украинским учителям и другим бюджетным работникам сократили зарплаты.
Об этом в эфире видеоблога «Да это так» заявил бывший министр соцполитики Украины Андрей Рева, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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Рева рассказал, что его жена работает учительницей младших классов более тридцати лет.
«Учителям с началом войны сократили зарплату. Они об этом молчат, но я говорю как есть – зарплаты бюджетникам обрезали. Они реально начали получать меньше.
Эти учителя донатят на армию, каждый день, когда копейка у них появляется. Их дети воюют, потому что у них нет денег откупить своих родственников от военкоматов. Они патриотически настроены», – сказал бывший министр.
Он возмутился, что в то же время представители власти в открытую расхищают бюджетные средства.
«А депутаты, которые берут деньги на содержание жилья в Киеве в это же время. Они покупают недвижимость в Болгарии, а они не стесняются брать деньги на жильё в Киеве – потому что бездомные. А министр обороны, который украл тридцать три миллиарда – разве ж это деньги. Да ради Бога», – резюмировал Рева.
Спасибо!
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