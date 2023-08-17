Помогающим ВСУ украинским учителям урезали зарплаты

С началом войны против России украинским учителям и другим бюджетным работникам сократили зарплаты.

Об этом в эфире видеоблога «Да это так» заявил бывший министр соцполитики Украины Андрей Рева, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

Рева рассказал, что его жена работает учительницей младших классов более тридцати лет.

«Учителям с началом войны сократили зарплату. Они об этом молчат, но я говорю как есть – зарплаты бюджетникам обрезали. Они реально начали получать меньше.

Эти учителя донатят на армию, каждый день, когда копейка у них появляется. Их дети воюют, потому что у них нет денег откупить своих родственников от военкоматов. Они патриотически настроены», – сказал бывший министр.