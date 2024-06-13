«Помоги себе сам»: назван девиз беспросветной зимы для украинцев

Анатолий Лапин.  
13.06.2024 12:37
  (Мск) , Киев
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Дзен, Общество, Украина, Энергетика


Население Украины должно готовиться к тяжелой зиме, в которой не будет электричества, что приведет к размерзанию коммуникаций и смертям. Надеяться на власть не приходится, поэтому выходом станет девиз «помоги себе сам».

Об этом в эфире видеоблога политолога Юрия Романенко заявил эксперт рынка энергетики Михаил Шустер, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Население Украины должно готовиться к тяжелой зиме, в которой не будет электричества, что приведет...

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«Ожидать, что что-то такое они нам на зиму сделают, трудно. С другой стороны, может, все-таки, игроки врут и размер потерь не такой катастрофический, как они объясняют, и как-то перезимуем. Но однозначно будет очень тяжело. На прошлую зиму я прогноз не делал вообще, и поэтому моя совесть чиста, мы ее чисто пережили.

А на эту зиму совершенно точно, понимая, что повреждено, что достоверно я знаю, что повреждено, будет, конечно, трудно. Соответственно, на них надеяться нельзя… сосредоточиться на себе и начать выживать по принципу выживи сам со своей семьей, помоги выжить тем, кому можешь, попробуй объединиться с соседями, потому что иначе будут смерти, будут размерзания, будет плохо», – заявил Шустер.

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