«Помогите дронами!» – украинский военкор озвучил «отчаянные крики с фронта»

Ставка верховного главнокомандующего Зеленского десять раз собиралась по поводу ситуации в Авдеевке, однако не ясно, что там обсуждалось, если украинское командование не может обеспечить ВСУ даже дронами на главном направлении удара противника.

Об этом в эфире своего интернет-канала заявил украинский военкор и главред антироссийского пропагандистского сайта «Цензор» Юрий Бутусов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Ситуация с поставками дронов была и есть такая критическая, что просто отчаянные крики идут с фронта, призывы воинов: «Помогите дронами!» Особенно критически, идёт наступление на Авдеевку, а Минобороны не давала на Авдеевку дроны на протяжении более месяца, вообще никакие дроны не передавались. То есть исключительно волонтёры были на направлении главного удара российской армии источником обеспечения армии средствами технической разведки и поражения. Это просто парадокс, как такое может быть, чтобы на направлении главного удара, на втором году вторжения, полномасштабной войны, военные части надеются на волонтёров. А зачем тогда вся вертикаль власти, что она делает в этот момент?» – возмутился Бутусов.

Он раскритиковал президента Украины Зеленского, который на итоговой пресс-конференции пообещал в 2024 году выпустить миллион дронов.

«Что делает ставка верховного главнокомандующего, которая по этой Авдеевке собиралась 10 раз на протяжении двух месяцев? Что тогда делать, что обговаривать? Нужно давать людей, нужно давать дроны, нужно давать другие средства вооружений. И воины будут воевать. А так – это просто абсурд. К сожалению, мы об этом ничего не услышали от президента, услышали, что будет миллион в 2024 году. А сейчас что делать? И когда будут поставки, мы не знаем», – сокрушался пропагандист.

Тем не менее, по его словам, на следующий день после пресс-конференции, две бригады ВСУ в Авдеевке всё же получили партию дронов от Минобороны, однако этой разовой акции недостаточно.

«Дронов, которые до этого месяц не заходили. На некоторое время этого хватит, но такие поставки должны быть не разовые, а постоянные. И не только от гражданского общества. Есть же уже ресурс в бюджете, уже этот военный НДФЛ (налог на доходы физических лиц – ред.) весь в бюджете, почему его не используют? И нет ответственного лица. Президент так говорит, будто это всё где-то мимо него проходит. Мобилизация – это не он, деньги на мобилизацию – не он, дроны – не он. За что он отвечает, трудно сказать», – подытожил Бутусов.