«Помогите нам выжить!» – отчаявшиеся пенсионеры оставили письмо будущему президенту

21.04.2019, Николаев, Владимир Гладков

В Николаеве пришедшая голосовать пенсионерка оставила письменное обращение к президенту Украины с просьбой сделать дешевле лекарства и помочь пенсионерам выжить.

Об этом со ссылкой на членов избирательной комиссии сообщило местное информационное агентство «Новости N», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Уважаемый президент! Мы вас очень просим – сделаете, чтобы лекарство подешевело в аптеках. Чтобы платёжки платить не брали за каждую книжку по 5 руб. Что они, зарплату не получают? Нам, пенсионерам, пенсии не хватает на жизнь. Просят вас пенсионеры, пожалуйста, будьте любезны», – написано в обращении.